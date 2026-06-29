Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει συνεχώς, η αξία των σπουδών δεν κρίνεται μόνο από το πτυχίο αλλά από τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και τις προοπτικές που προσφέρουν.
Ο Βασίλης Χιώτης αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ για «προσωπικούς λόγους»
Ο Βασίλης Χιώτης αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ για «προσωπικούς λόγους»
Παραιτήθηκε ο διευθυντής του ΣΚΑΪ 100,3 και σχολιαστής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού
ΟΒασίλης Χιώτης σύμφωνα με πληροφορίες παραιτείται από το κανάλι του Νέο Φαλήρου.
Ο δημοσιογράφος έχει ήδη ενημερώσει τους συνεργάτες του ότι εγκαταλείπει για προσωπικούς λόγους τον Όμιλο του Φαλήρου, όπου ήταν διευθυντής του ΣΚΑΪ FM, αλλά και σχολιαστής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.
Σημειώνεται ότι τον περασμένο Απρίλιο αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ ο Βασίλης Παπαδρόσος, από τη θεση του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης και Ειδήσεων, ενώ στις αρχές Μαϊου είπε «αντίο» στο κανάλι και η κεντρική παρουσιάστρια, Σία Κοσιώνη.
Ο δημοσιογράφος έχει ήδη ενημερώσει τους συνεργάτες του ότι εγκαταλείπει για προσωπικούς λόγους τον Όμιλο του Φαλήρου, όπου ήταν διευθυντής του ΣΚΑΪ FM, αλλά και σχολιαστής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.
Σημειώνεται ότι τον περασμένο Απρίλιο αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ ο Βασίλης Παπαδρόσος, από τη θεση του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης και Ειδήσεων, ενώ στις αρχές Μαϊου είπε «αντίο» στο κανάλι και η κεντρική παρουσιάστρια, Σία Κοσιώνη.
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