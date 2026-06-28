Η μάχη ενός φουσκωτού με τα κύματα στη Άνδρο, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ανδρος Φουσκωτό Σκάφος Κύματα Άνεμοι

Η μάχη ενός φουσκωτού με τα κύματα στη Άνδρο, δείτε βίντεο

Στην περιοχή φαίνεται να πνέουν άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ, δημιουργώντας ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες για την πλεύση των σκαφών

Η μάχη ενός φουσκωτού με τα κύματα στη Άνδρο, δείτε βίντεο
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Ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στη θάλασσα κατέγραψε βίντεο από την Άνδρο, όπου ένα φουσκωτό σκάφος προσπαθεί να κινηθεί ανάμεσα σε μεγάλα κύματα και έντονο κυματισμό.

Όπως φαίνεται στα πλάνα που δημοσιεύθηκαν χθες στο TikTok, το σκάφος δέχεται διαδοχικά χτυπήματα από τα κύματα, ενώ το κατάστρωμα καλύπτεται συνεχώς από αφρούς και θαλασσινό νερό. Η ορατότητα κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας είναι περιορισμένη εξαιτίας του ψεκασμού που δημιουργεί ο ισχυρός άνεμος.

Όπως αναφέρει σε σχόλιο ο δημιουργός του βίντεο, τα πλάνα από το συγκεκριμένο ταξίδι έχουν ληφθεί τον Απρίλιο.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή φαίνεται να πνέουν άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ, δημιουργώντας ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες για την πλεύση των σκαφών.

Δείτε το βίντεο:

@markos99998 #ραγανι #magna35 #andros ♬ πρωτότυπος ήχος - Markos9999
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