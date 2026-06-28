Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Η μάχη ενός φουσκωτού με τα κύματα στη Άνδρο, δείτε βίντεο
Η μάχη ενός φουσκωτού με τα κύματα στη Άνδρο, δείτε βίντεο
Στην περιοχή φαίνεται να πνέουν άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ, δημιουργώντας ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες για την πλεύση των σκαφών
Ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στη θάλασσα κατέγραψε βίντεο από την Άνδρο, όπου ένα φουσκωτό σκάφος προσπαθεί να κινηθεί ανάμεσα σε μεγάλα κύματα και έντονο κυματισμό.
Όπως φαίνεται στα πλάνα που δημοσιεύθηκαν χθες στο TikTok, το σκάφος δέχεται διαδοχικά χτυπήματα από τα κύματα, ενώ το κατάστρωμα καλύπτεται συνεχώς από αφρούς και θαλασσινό νερό. Η ορατότητα κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας είναι περιορισμένη εξαιτίας του ψεκασμού που δημιουργεί ο ισχυρός άνεμος.
Όπως αναφέρει σε σχόλιο ο δημιουργός του βίντεο, τα πλάνα από το συγκεκριμένο ταξίδι έχουν ληφθεί τον Απρίλιο.
Σημειώνεται ότι στην περιοχή φαίνεται να πνέουν άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ, δημιουργώντας ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες για την πλεύση των σκαφών.
Δείτε το βίντεο:
Όπως φαίνεται στα πλάνα που δημοσιεύθηκαν χθες στο TikTok, το σκάφος δέχεται διαδοχικά χτυπήματα από τα κύματα, ενώ το κατάστρωμα καλύπτεται συνεχώς από αφρούς και θαλασσινό νερό. Η ορατότητα κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας είναι περιορισμένη εξαιτίας του ψεκασμού που δημιουργεί ο ισχυρός άνεμος.
Όπως αναφέρει σε σχόλιο ο δημιουργός του βίντεο, τα πλάνα από το συγκεκριμένο ταξίδι έχουν ληφθεί τον Απρίλιο.
Σημειώνεται ότι στην περιοχή φαίνεται να πνέουν άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ, δημιουργώντας ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες για την πλεύση των σκαφών.
Δείτε το βίντεο:
@markos99998 #ραγανι #magna35 #andros ♬ πρωτότυπος ήχος - Markos9999
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα