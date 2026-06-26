Καραμπόλα 4 ΙΧ και ασθενοφόρου στην Ε.Ο. Κορίνθου – Τριπόλεως – Αναφορές για τραυματίες
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο

Καραμπόλα 4 ΙΧ και ασθενοφόρου στην Ε.Ο. Κορίνθου – Τριπόλεως – Αναφορές για τραυματίες

Η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις με την Αστυνομία να πραγματοποιεί εκτροπές των οχημάτων

Καραμπόλα 4 ΙΧ και ασθενοφόρου στην Ε.Ο. Κορίνθου – Τριπόλεως – Αναφορές για τραυματίες
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου - Τριπόλεως, στο ρεύμα προς Αθήνα, κοντά στον σταθμό διοδίων Σπαθοβουνίου, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του korinthostv.gr, σημειώθηκε καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν τέσσερα επιβατικά οχήματα και ένα ασθενοφόρο ΕΚΑΒ.

Στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση των Αρχών, με κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ. Τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τραυματίες του τροχαίου και τους μεταφέρουν αυτή την ώρα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις.

Λόγω του ατυχήματος, η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα έχει διακοπεί προσωρινά, με την Αστυνομία να πραγματοποιεί εκτροπές των οχημάτων.


Καραμπόλα 4 ΙΧ και ασθενοφόρου στην Ε.Ο. Κορίνθου – Τριπόλεως – Αναφορές για τραυματίες
Καραμπόλα 4 ΙΧ και ασθενοφόρου στην Ε.Ο. Κορίνθου – Τριπόλεως – Αναφορές για τραυματίες
2 ΣΧΟΛΙΑ

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