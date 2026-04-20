«Δεν πρόλαβε να της πει κάποιος να φύγει» λέει η καθηγήτρια της 13χρονης που έπεσε από μπαλκόνι σε σχολείο στο Χαϊδάρι



Το χρονικό

Στο ΤΕΠ του νοσοκομείου εκτιμήθηκε η κατάστασή του από Παιδιάτρους, Νευροχειρουργούς και Εντατικολόγους. Φέρει αιμοθώρακα, κάταγμα βάσης κρανίου και κάταγμα λεκάνης αριστερά. Μεταφέρεται επειγόντως στο χειρουργείο με διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα, ενώ για το κάταγμα της λεκάνης οι γιατροί θα επιληφθούν σε δεύτερο χρόνο, αφού πρώτα σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.Στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία βρέθηκε και ηγια να ενημερωθεί για την κατάσταση της 13χρονης.«Αυτή την ώρα προέχει η ζωή και η υγεία του παιδιού. Η διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος σε επίπεδο σχολείου έχει ήδη ξεκινήσει, θα είναι πλήρης και σε κάθε κατεύθυνση» ανέφερε η κ. Ζαχαράκη, σύμφωνα με πληροφορίες.Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 11:00 στο 7ο Γυμνάσιο Χαΐδαρίου. Σταθμός ΕΚΑΒ κλήθηκε και από τη διευθύντρια και παρέλαβε εν ζωή την ανήλικη για το Αττικό, που ήταν το πλησιέστερο νοσοκομείο, όπου έγινε η διασωλήνωσή της. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία. Η μαθήτρια χειρουργείται, καθώς έχει εγκεφαλικό οίδημα και κάταγμα λεκάνης.Σημειώνεται ότι η κινητή ιατρική μονάδα του ΕΚΑΒ έφτασε στο σχολείο μέσα σε τέσσερα λεπτά για να μεταφέρει το τραυματισμένο κορίτσι.Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Παιδείας, στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου υπηρετεί σχολική νοσηλεύτρια η οποία βρέθηκε αμέσως δίπλα στο παιδί μετά την πτώση του, και το συνόδευσε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Μαζί με εκπαιδευτικό του σχολείου.Παράλληλα στο σχολείο βρίσκεται η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, ενώ επικουρικά εκλήθησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από το ΚΕΔΑΣΥ.Η Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης συντονίζει τη διαχείριση και στήριξη των μαθητριών και μαθητών, των εκπαιδευτικών και ευρύτερα της εκπαιδευτικής κοινότητας.Ιδιοκτήτης ιδιωτικού νηπιαγωγείου που βρίσκεται δίπλα από το 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, μίλησε για την κατάταση που επικρατούσε στο σημείο όταν έγινε το ατύχημα και για όσα έμαθε ο ίδιος για το συμβάν.