Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.
Φωτιά τώρα στον ΧΥΤΑ στο Τεμπλόνι Κέρκυρας
Φωτιά τώρα στον ΧΥΤΑ στο Τεμπλόνι Κέρκυρας
Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και τέσσερα οχήματα
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (22/6) στον ΧΥΤΑ στο Τεμπλόνι Κέρκυρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και τέσσερα οχήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και τέσσερα οχήματα.
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