Βρέφος 7 μηνών νοσηλεύεται στην Πάτρα με κατάγματα και τραύματα στο κεφάλι - Εξετάζεται αν έχει κακοποιηθεί
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Βρέφος Κακοποίηση ανηλίκου

Βρέφος 7 μηνών νοσηλεύεται στην Πάτρα με κατάγματα και τραύματα στο κεφάλι - Εξετάζεται αν έχει κακοποιηθεί

Τα τραύματα που φέρει το παιδί κρίνονται από τους θεράποντες ιατρούς ως μη συμβατά με τυχαίο ατύχημα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενημέρωση των αρχών

Βρέφος 7 μηνών νοσηλεύεται στην Πάτρα με κατάγματα και τραύματα στο κεφάλι - Εξετάζεται αν έχει κακοποιηθεί
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Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών νοσηλεύεται ένα βρέφος 7 μηνών με κάταγμα μηρού και τραύματα στο κεφάλι. Η εισαγωγή του μωρού έχει προκαλέσει ανησυχία καθώς ο συνδυασμός και η φύση των τραυματισμών εγείρουν σοβαρές ενδείξεις κακοποίησης του ανηλίκου.

Το παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται και η κατάστασή του παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.

Τι λένε ιατρικές πηγές

Σύμφωνα, με όσα αναφέρουν στο thebest.gr, ιατρικές πηγές του νοσοκομείου, ο συνδυασμός και η φύση των τραυματισμών εγείρουν σοβαρές ενδείξεις κακοποίησης του ανηλίκου. Τα τραύματα που φέρει το παιδί κρίνονται από τους θεράποντες ιατρούς ως μη συμβατά με τυχαίο ατύχημα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενημέρωση των αρχών.

Η κινητοποίηση των αρχών

Η Υπηρεσία Ασφαλείας έχει ήδη ενημερωθεί για την υπόθεση για να ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές διαδικασίες διερεύνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προέκυψαν οι τραυματισμοί, ενώ η υπόθεση αντιμετωπίζεται με την απαιτούμενη σοβαρότητα.
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