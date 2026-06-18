Μιλτιάδης Καράτζης: Η μνήμη του γίνεται έργο προσφοράς για τη νέα γενιά αξιωματικών

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Με μια πρωτοβουλία που συνδυάζει την κοινωνική προσφορά με την έμπρακτη στήριξη της εκπαίδευσης, ο Όμιλος Καράτζη παρέδωσε ανακαινισμένες εκπαιδευτικές και διοικητικές υποδομές στην 44 ΣΔΙ/ΤΕΑ Στρατόπεδο «Δασκαλογιάννη». Το έργο υλοποιήθηκε στη μνήμη του αείμνηστου Μιλτιάδη, αφήνοντας ένα ουσιαστικό αποτύπωμα για τις επόμενες γενιές Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών.Τα εγκαίνια των ανακαινισμένων αιθουσών διδασκαλίας ΥΕΑ, των γραφείων Διοικήσεως της καθώς και των αναβαθμισμένων υποστηρικτικών χώρων πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων των Ενόπλων Δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και θεσμικών φορέων.Η παρέμβαση ενισχύει ουσιαστικά το εκπαιδευτικό έργο της Σχολής, προσφέροντας ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον για την εκπαίδευση των Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη διαχρονική σύνδεση του Ομίλουμε την κοινωνία και τους θεσμούς που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.Στην τελετή εγκαινίων παρευρέθηκαν μέλη της οικογένειαςκαι στελέχη της διοίκησης του Ομίλου, μεταξύ των οποίων η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νανά Καράτζη, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αντώνης Καράτζης, η Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Γιούλια Καράτζη, ο Deputy COO κ. Μιλτιάδης Καράτζης, ο Γενικός Διευθυντής κ. Κώστας Αρχοντάκης, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής κ. Μανώλης Μιχαλάκης, καθώς και η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της MK Hotels Collection κ. Μαρίτα Καράτζη.Η παρουσία τους υπογράμμισε τη σημασία της πρωτοβουλίας και τη διαχρονική δέσμευση του Ομίλου στην κοινωνική προσφορά, την ενίσχυση της εκπαίδευσης και τη στήριξη θεσμών που επιτελούν σημαντικό έργο για την κοινωνία και την πατρίδα.Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της διαχρονικής κοινωνικής προσφοράς του Ομίλουκαι αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ επιχειρηματικής κοινότητας, κοινωνίας και θεσμών που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.Κατά την τελετή εγκαινίων,αναφέρθηκε στη σημασία της κοινωνικής προσφοράς και στην ανάγκη ενεργοποίησης περισσότερων δωρητών προς όφελος της χώρας: «Θα ήθελα η πρωτοβουλία αυτή να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για περισσότερους επιχειρηματίες και για άλλους κλάδους της οικονομίας. Η χώρα μας έχει ανάγκη από δωρητές και ανθρώπους που σκέφτονται συλλογικά και όχι ατομικά, είτε πρόκειται για την εκπαίδευση είτε για την υγεία και κάθε τομέα που συμβάλλει στην πρόοδο της κοινωνίας μας.Αυτή η προσφορά έγινε προς τιμήν της μνήμης του πατέρα μου, Μιλτιάδη. Ήταν φίλος μου, πατέρας μου και συνεργάτης μου. Δεν περνά στιγμή που να μην τον σκέφτομαι. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανές τις αξίες που πρέσβευε και να προσφέρουμε κάτι ουσιαστικό στον τόπο μας».Κλείνοντας, ευχαρίστησε τη Διοίκηση της Σχολής και τις Ένοπλες Δυνάμεις για τη συνεργασία: «Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί μας παρακινήσατε να προχωρήσουμε σε αυτή την πρωτοβουλία. Θα είμαστε κοντά σας και στο μέλλον, στηρίζοντας δράσεις που ενισχύουν το έργο και την αποστολή σας»., τόνισε τη σημασία της δωρεάς για τη λειτουργία της Σχολής και το συμβολικό της αποτύπωμα: «Η τελετή εγκαινίων της ανακαινισμένης αίθουσας διδασκαλίας και των γραφείων του Τάγματος Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών σηματοδοτεί μια ουσιαστική αναβάθμιση των υποδομών μας. Ο χώρος αποκτά νέα λειτουργικότητα και αναβαθμισμένη εικόνα, αποτέλεσμα θέλησης, συνεργασίας και αισθήματος προσφοράς. Η ευγενική δωρεά του κ. Αντώνηδεν περιορίζεται μόνο στην υλική διάσταση του έργου. Έχει βαθύτερο συμβολισμό. Εκφράζει τη σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με τις Ένοπλες Δυνάμεις, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τον σεβασμό προς το προσωπικό που υπηρετεί την πατρίδα».Ο κ. Άρμπης στάθηκε ιδιαίτερα στην απόφαση να δοθεί στην αίθουσα το όνομα του Μιλτιάδη: «Ιδιαίτερη αξία έχει το γεγονός ότι η αίθουσα φέρει το όνομα ενός ανθρώπου που υπήρξε εργατικός, διορατικός και βαθιά συνδεδεμένος με τον τόπο του. Με την πορεία του απέδειξε πως η επιμονή, η πειθαρχία, η τόλμη και η εργατικότητα μπορούν να μετατρέψουν ένα όραμα σε έργο ζωής. Σήμερα δεν εγκαινιάζουμε απλώς έναν ανακαινισμένο χώρο. Τιμούμε μια μνήμη, αναγνωρίζουμε μια προσφορά, επιβεβαιώνουμε μια σχέση εμπιστοσύνης και παραδίδουμε στο προσωπικό μας έναν χώρο παραγωγικό, ταγμένο στην υπηρεσία της πατρίδας».Από την πλευρά του, ο, εξέφρασε τις ευχαριστίες των Ενόπλων Δυνάμεων προς τον Όμιλο: «Αποδίδουμε την οφειλόμενη αναγνώριση και εκφράζουμε την ειλικρινή και θερμή ευγνωμοσύνη μας προς τον κ. Αντώνηγια την πολύτιμη δωρεά του. Η προσφορά αυτή δεν αποτελεί απλώς μια οικονομική ενίσχυση, αλλά έμπρακτη απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας και υπευθυνότητας. Οι υποδομές δεν είναι απλώς κτίρια και εξοπλισμός. Αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλλιεργούνται οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι αξίες που θα συνοδεύσουν τους αυριανούς Εφέδρους Αξιωματικούς σε όλη τους τη διαδρομή. Με την πράξη σας αποδεικνύεται πως η επιτυχία αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν συνοδεύεται από προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Η προσφορά προς την πατρίδα παραμένει ισχυρή και ζωντανή. Η πατρίδα αποτελεί κοινό ιερό για όλους μας και σήμερα τιμάτε αυτό το ιερό, ενισχύοντας εκείνους που το υπηρετούν καθημερινά».Ο Όμιλοςδιατηρεί σταθερή παρουσία σε δράσεις κοινωνικής ευθύνης που ενισχύουν την εκπαίδευση, την τοπική κοινωνία και θεσμούς με ουσιαστική συμβολή στο δημόσιο συμφέρον, συνεχίζοντας μια παράδοση προσφοράς που συνδέεται άρρηκτα με τις αξίες που πρέσβευε ο αείμνηστος Μιλτιάδης