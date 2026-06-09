Συνεχίζονται οι απολογίες των έξι κατηγορουμένων για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες
Συνεχίζονται οι απολογίες των έξι κατηγορουμένων για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες
Οι κατηγορούμενοι είναι πέντε υπάλληλοι σε υπηρεσίες και οργανισμούς του δημοσίου και ένας ιδιώτης μηχανικός
Απολογίες ενώπιον του ανακριτή Διαφθοράς δίνουν οι έξι κατηγορούμενοι για δράση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται, αξιοποιώντας τις θέσεις μελών της σε αρμόδιες υπηρεσίες, να παρείχε εξυπηρετήσεις, έναντι αμοιβής, σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος.
Οι κατηγορούμενοι, πέντε υπάλληλοι σε υπηρεσίες και οργανισμούς του δημοσίου και ένας ιδιώτης μηχανικός, οδηγήθηκαν νωρίς το μεσημέρι στα δικαστήρια της Ευελπίδων για να βρεθούν στο γραφείο του ανακριτή αντιμέτωποι με βαρύ κατηγορητήριο.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, ηγετικό ρόλο στην οργάνωση είχε ένα ζευγάρι με καίριες θέσεις σε υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, οι οποίοι αναμένεται να δώσουν τις απαντήσεις τους στον δικαστικό λειτουργό τελευταίοι.
Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι φέρονται να καθόριζαν τη στρατηγική τής ομάδας, να συντόνιζαν το δίκτυο επαφών τους και να προσδιόριζαν τις χρηματικές απαιτήσεις για διευθέτηση ζητημάτων όπως παράτυπη ή κατά προτεραιότητα έκδοση οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, μείωση προστίμων και άλλα ζήτημα σχετικά με πολεοδομικές υποθέσεις.
Οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση, ανά περίπτωση, είναι αντιμέτωποι με αδικήματα που αφορούν:
- Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης,
- Δωροληψία υπάλληλου κατά επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση από κοινού,
- Δωροδοκία κατά επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, από κοινού,
- Παράβαση καθήκοντος,
- Διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και
- Εμπορία επιρροής άπαξ και κατ΄εξακολούθηση.
Οι κατηγορούμενοι, πέντε υπάλληλοι σε υπηρεσίες και οργανισμούς του δημοσίου και ένας ιδιώτης μηχανικός, οδηγήθηκαν νωρίς το μεσημέρι στα δικαστήρια της Ευελπίδων για να βρεθούν στο γραφείο του ανακριτή αντιμέτωποι με βαρύ κατηγορητήριο.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, ηγετικό ρόλο στην οργάνωση είχε ένα ζευγάρι με καίριες θέσεις σε υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, οι οποίοι αναμένεται να δώσουν τις απαντήσεις τους στον δικαστικό λειτουργό τελευταίοι.
Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι φέρονται να καθόριζαν τη στρατηγική τής ομάδας, να συντόνιζαν το δίκτυο επαφών τους και να προσδιόριζαν τις χρηματικές απαιτήσεις για διευθέτηση ζητημάτων όπως παράτυπη ή κατά προτεραιότητα έκδοση οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, μείωση προστίμων και άλλα ζήτημα σχετικά με πολεοδομικές υποθέσεις.
Οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση, ανά περίπτωση, είναι αντιμέτωποι με αδικήματα που αφορούν:
- Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης,
- Δωροληψία υπάλληλου κατά επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση από κοινού,
- Δωροδοκία κατά επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, από κοινού,
- Παράβαση καθήκοντος,
- Διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και
- Εμπορία επιρροής άπαξ και κατ΄εξακολούθηση.
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