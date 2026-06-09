Στην Ευελπίδων για να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Πολεοδομίες Κύκλωμα Ευελπίδων

Στην Ευελπίδων για να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες, δείτε βίντεο

Έφτασαν τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι

Στην Ευελπίδων για να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες, δείτε βίντεο
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Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι, μεταφέρθηκαν οι έξι συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπλοκή στο μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς στον χώρο των πολεοδομιών της Αττικής, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή Διαφθοράς.

​Η συγκεκριμένη υπόθεση, η δικογραφία της οποίας αριθμεί 3.500 σελίδες, αποτελεί το τρίτο κατά σειρά κύκλωμα που σχετίζεται με πολεοδομικές υπηρεσίες και φτάνει ενώπιον των δικαστικών αρχών μέσα στους τελευταίους μήνες.

Δείτε βίντεο: 


Υπενθυμίζεται ότι χθες υπέβαλε την παραίτησή του ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, Ευθύμιος Μπακογιάννης, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ο κουνιάδος του.

 Η έρευνα πάντως παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα των οποίων η συμμετοχή εξετάζεται.
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