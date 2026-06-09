Συνελήφθη στα Χανιά απόστρατος αξιωματικός της ΕΛΑΣ για ενδοοικογενειακή απειλή
ΕΛΛΑΔΑ
Χανία Ενδοοικογενειακή απειλή

Συνελήφθη στα Χανιά απόστρατος αξιωματικός της ΕΛΑΣ για ενδοοικογενειακή απειλή

Μετά από καταγγελία για απειλές από την πρώην σύζυγο του

Συνελήφθη στα Χανιά απόστρατος αξιωματικός της ΕΛΑΣ για ενδοοικογενειακή απειλή
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Στα χέρια των αστυνομικών βρέθηκε στα Χανιά ένας 67χρονος απόστρατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., μετά από καταγγελία που έκανε σε βάρος του η πρώην σύζυγός του.

Η γυναίκα απευθύνθηκε στην Αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε απειλές από τον 67χρονο, ενώ ανέφερε πως της έκοψε την παροχή νερού στην κατοικία της.

Σύμφωνα με το neakriti.gr μετά την καταγγελία κινήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του.

Στο πλαίσιο της έρευνας που ακολούθησε στο σπίτι του, εντοπίστηκε όπλο, για το οποίο υπήρχε άδεια κατοχής, καθώς και φυσίγγια που κατασχέθηκαν από τις αρχές.

Η υπόθεση εξετάζεται από την Αστυνομία, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.
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