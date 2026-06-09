Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Γραπτός ΕΣΔΙ: Τα sos και τα 18 δικαιολογητικά για 265 μόνιμες προσλήψεις στα Δικαστήρια
Γραπτός ΕΣΔΙ: Τα sos και τα 18 δικαιολογητικά για 265 μόνιμες προσλήψεις στα Δικαστήρια
Όλα τα πτυχία ΑΕΙ - ΤΕΙ και απολυτήρια Λυκείου γίνονται δεκτά - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τι να προσέξετε
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις στη μεγάλη προκήρυξη της ΕΣΔΙ για 265 μόνιμες προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων με όλα τα πτυχία ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
Η προκήρυξη ανοίγει μια σημαντική «δεξαμενή» μόνιμων διορισμών για υποψηφίους των κατηγοριών Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
Η κατανομή των 265 μόνιμων θέσεων:
-262 θέσεις του κλάδου Γραμματέων στα Πολιτικά, Ποινικά και Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, καθώς και στις Εισαγγελίες της χώρας.
-3 θέσεις του κλάδου Δημοσιονομικού Ελέγχου - Διοικητικής Υποστήριξης στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε δύο φάσεις. Το πρώτο στάδιο (γραπτές εξετάσεις) θα διεξαχθεί στην έδρα της ΕΣΔΙ στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Ιουνίου 2026. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτώς ή με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice) σε Γενική Παιδεία, Στοιχεία Δικαίου (Συνταγματικού/Δικονομικού) και στην οργάνωση-λειτουργία των δικαστηρίων. Τα αποτελέσματα αναμένονται έως το τέλος Οκτωβρίου 2026.
Το δεύτερο στάδιο (προφορικές εξετάσεις), θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από την 1η έως την 25η Νοεμβρίου 2026 για όσους προκριθούν από το πρώτο στάδιο. Τα οριστικά αποτελέσματα θα εκδοθούν έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.
Ένα από τα πλέον αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης προκήρυξης είναι ότι γίνονται δεκτά όλα ανεξαιρέτως τα πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και όλοι οι τίτλοι Λυκείων και ΙΕΚ, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
Δείτε τις οδηγίες:
1. Αίτηση, (που έχει τον χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης και πρέπει να φέρει υπογραφή) όπου δηλώνεται μία (1) μόνο κατηγορία, στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει, ήτοι κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), αντίστοιχα.
Η προκήρυξη ανοίγει μια σημαντική «δεξαμενή» μόνιμων διορισμών για υποψηφίους των κατηγοριών Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
Η κατανομή των 265 μόνιμων θέσεων:
-262 θέσεις του κλάδου Γραμματέων στα Πολιτικά, Ποινικά και Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, καθώς και στις Εισαγγελίες της χώρας.
-3 θέσεις του κλάδου Δημοσιονομικού Ελέγχου - Διοικητικής Υποστήριξης στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Γραπτός ΕΣΔΙ: Τα δύο στάδια για τις εξετάσεις στα ΔικαστήριαΗ ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων (https://e-applications.esdi.gr:4430/EsdiClerks) τέθηκε σε λειτουργία το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 και θα παραμείνει ανοιχτή έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 και ώρα 24:00.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε δύο φάσεις. Το πρώτο στάδιο (γραπτές εξετάσεις) θα διεξαχθεί στην έδρα της ΕΣΔΙ στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Ιουνίου 2026. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτώς ή με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice) σε Γενική Παιδεία, Στοιχεία Δικαίου (Συνταγματικού/Δικονομικού) και στην οργάνωση-λειτουργία των δικαστηρίων. Τα αποτελέσματα αναμένονται έως το τέλος Οκτωβρίου 2026.
Το δεύτερο στάδιο (προφορικές εξετάσεις), θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από την 1η έως την 25η Νοεμβρίου 2026 για όσους προκριθούν από το πρώτο στάδιο. Τα οριστικά αποτελέσματα θα εκδοθούν έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.
Ένα από τα πλέον αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης προκήρυξης είναι ότι γίνονται δεκτά όλα ανεξαιρέτως τα πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και όλοι οι τίτλοι Λυκείων και ΙΕΚ, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
Οδηγίες για την υποβολή δικαιολογητικώνΗ ΕΣΔΙ δημοσίευσε έναν αναλυτικό οδηγό για την υποβολή των δικαιολογητικών του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της 6ης Σειράς Δικαστικών Υπαλλήλων.
Δείτε τις οδηγίες:
1. Αίτηση, (που έχει τον χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης και πρέπει να φέρει υπογραφή) όπου δηλώνεται μία (1) μόνο κατηγορία, στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει, ήτοι κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), αντίστοιχα.
Επίσης, στην ίδια αίτηση συμμετοχής, δηλώνεται, εφόσον το επιθυμεί ο υποψήφιος και η υποψηφιότητά του για μία (1) μόνο θέση απ΄ αυτές, για τις οποίες προβλέπεται προσαύξηση στη βαθμολογία, με ταυτόχρονη υποχρέωση παραμονής για μία δεκαετία στις εν λόγω θέσεις, ήτοι μία δικαστική υπηρεσία που περιλαμβάνεται στον Ειδικό Πίνακα της προκήρυξης (άρθρ. 55Ζ του ν.4871/2021).
Η αίτηση θα συμπληρωθεί ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω συνδέσμου λειτουργία πλατφόρμας, ΕΔΩ.
* Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης δεν περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στην προκήρυξη πεδία, όπως 01 , 02 και κωδικούς του Ψηφιακού Οργανογράμματος
2. Aστυνομικής ταυτότητα
3. Πρόσφατο ( εκδοθέν από 30/3/2026 και μετά ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης, από τα οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γέννησης και η ιθαγένεια του υποψηφίου. Διευκρινίζεται ότι ως ημέρα γέννησης (άρθρ. 4 του ν.4798/2021) θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι εκ των υποψηφίων συμπλήρωσαν το 21ο έτος της ηλικίας τους (ήτοι οι γεννηθέντες μέχρι το έτος 2005), χωρίς ανώτατο όριο ηλικίας. (άρθρ.4 του ν.1783/10-4-2025 ΦΕΚ Β΄)
Προσοχή: Δεν θα γίνεται δεκτή η ληξιαρχική πράξη γέννησης
4. Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού, αυτές πρέπει να συντρέχουν οπωσδήποτε κατά το χρόνο εγγραφής στη Σχολή.
5. Ποινικό Μητρώο Γενικής Χρήσης (από την Εισαγγελία Πρωτοδικών του τόπου γέννησης) ( εκδοθέν από 30/03/2026 και μετά)
Άλλως ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης, ΕΔΩ.
7. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση (από το Πρωτοδικείο του τόπου μόνιμης κατοικίας) (εκδοθέν από 30/03/2026 και μετά)
8. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο της κατοικίας του υποψηφίου (μόνον για όσους από τους υποψηφίους επιθυμούν να διορισθούν σε μία μόνο δικαστική υπηρεσία που περιλαμβάνεται στονΕιδικό Πίνακα).
Η αίτηση θα συμπληρωθεί ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω συνδέσμου λειτουργία πλατφόρμας, ΕΔΩ.
* Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης δεν περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στην προκήρυξη πεδία, όπως 01 , 02 και κωδικούς του Ψηφιακού Οργανογράμματος
2. Aστυνομικής ταυτότητα
3. Πρόσφατο ( εκδοθέν από 30/3/2026 και μετά ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης, από τα οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γέννησης και η ιθαγένεια του υποψηφίου. Διευκρινίζεται ότι ως ημέρα γέννησης (άρθρ. 4 του ν.4798/2021) θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι εκ των υποψηφίων συμπλήρωσαν το 21ο έτος της ηλικίας τους (ήτοι οι γεννηθέντες μέχρι το έτος 2005), χωρίς ανώτατο όριο ηλικίας. (άρθρ.4 του ν.1783/10-4-2025 ΦΕΚ Β΄)
Προσοχή: Δεν θα γίνεται δεκτή η ληξιαρχική πράξη γέννησης
4. Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού, αυτές πρέπει να συντρέχουν οπωσδήποτε κατά το χρόνο εγγραφής στη Σχολή.
5. Ποινικό Μητρώο Γενικής Χρήσης (από την Εισαγγελία Πρωτοδικών του τόπου γέννησης) ( εκδοθέν από 30/03/2026 και μετά)
Άλλως ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης, ΕΔΩ.
7. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση (από το Πρωτοδικείο του τόπου μόνιμης κατοικίας) (εκδοθέν από 30/03/2026 και μετά)
8. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο της κατοικίας του υποψηφίου (μόνον για όσους από τους υποψηφίους επιθυμούν να διορισθούν σε μία μόνο δικαστική υπηρεσία που περιλαμβάνεται στονΕιδικό Πίνακα).
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