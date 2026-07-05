Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Κρήτη: Δύτες ανέσυραν 67 λαγοκέφαλους από τον κόλπο της Μεσαράς
Κρήτη: Δύτες ανέσυραν 67 λαγοκέφαλους από τον κόλπο της Μεσαράς
Ο μεγαλύτερος από τους λαγοκέφαλους που ανασύρθηκε ήταν 65 εκατοστά - Έντονη η παρουσία τους στην περιοχή
Στην ανάσυρση 67 λαγοκεφάλων από τον κόλπο της Μεσαράς προχώρησαν δύτες, που μετείχαν σε επιχείρηση απομάκρυνσης του είδους, που είναι ξενικό και θεωρείται επιθετικό και επικίνδυνο.
Ο μεγαλύτερος από τους λαγοκεφάλους, όπως αναφέρει το creta24.gr, έφτασε τα 65 εκατοστά.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τους συμμετέχοντες να κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό εύρημα, καθώς ο αριθμός των ψαριών που εντοπίστηκαν αποτυπώνει την έντονη παρουσία του λαγοκέφαλου στην περιοχή.
Ο λαγοκέφαλος αποτελεί ένα από τα πλέον προβληματικά ξενικά είδη που έχουν εγκατασταθεί στις ελληνικές θάλασσες, καθώς προκαλεί σοβαρές ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία και στα αλιεύματα. Παράλληλα, η κατανάλωσή του είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς περιέχει ισχυρή τοξίνη.
Ο μεγαλύτερος από τους λαγοκεφάλους, όπως αναφέρει το creta24.gr, έφτασε τα 65 εκατοστά.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τους συμμετέχοντες να κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό εύρημα, καθώς ο αριθμός των ψαριών που εντοπίστηκαν αποτυπώνει την έντονη παρουσία του λαγοκέφαλου στην περιοχή.
Ο λαγοκέφαλος αποτελεί ένα από τα πλέον προβληματικά ξενικά είδη που έχουν εγκατασταθεί στις ελληνικές θάλασσες, καθώς προκαλεί σοβαρές ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία και στα αλιεύματα. Παράλληλα, η κατανάλωσή του είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς περιέχει ισχυρή τοξίνη.
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