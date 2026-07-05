Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Επιχείρηση του Λιμενικού για ακυβέρνητο ιστιοφόρο με τέσσερις επιβαίνοντες στη Λευκάδα
Επιχείρηση του Λιμενικού για ακυβέρνητο ιστιοφόρο με τέσσερις επιβαίνοντες στη Λευκάδα
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή κίνδυνος για τους επιβαίνοντες
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Ακρωτηρίου Δουκάτου στη Λευκάδα, για την παροχή βοήθειας σε ιστιοφόρο σκάφος σημαίας Νήσων Κουκ, το οποίο έχει μείνει ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης.
Στο σκάφος επιβαίνουν τέσσερις αλλοδαποί, ενώ στην περιοχή βρίσκεται ήδη περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και μεταβαίνει επίσης ρυμουλκό για την ασφαλή αντιμετώπιση του περιστατικού.
Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 έως 4 μποφόρ, που κατά τόπους φτάνουν τα 7 μποφόρ.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή κίνδυνο για τους επιβαίνοντες.
Στο σκάφος επιβαίνουν τέσσερις αλλοδαποί, ενώ στην περιοχή βρίσκεται ήδη περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και μεταβαίνει επίσης ρυμουλκό για την ασφαλή αντιμετώπιση του περιστατικού.
Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 έως 4 μποφόρ, που κατά τόπους φτάνουν τα 7 μποφόρ.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή κίνδυνο για τους επιβαίνοντες.
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