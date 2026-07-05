Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Κοριτσάκι 7 ετών περιφερόταν μόνο του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, συνελήφθη ο πατέρας της
Κοριτσάκι 7 ετών περιφερόταν μόνο του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, συνελήφθη ο πατέρας της
Συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Λευκού Πύργου
Ένα 7χρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι, από διερχόμενους πολίτες, να περιφέρεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έχοντας βγει από το σπίτι χωρίς την εποπτεία ενηλίκου.
Για την υπόθεση συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Λευκού Πύργου και θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ο 25χρονος πατέρας της, κατηγορούμενος για έκθεση ανηλίκου.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Για την υπόθεση συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Λευκού Πύργου και θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ο 25χρονος πατέρας της, κατηγορούμενος για έκθεση ανηλίκου.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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