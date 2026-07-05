Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Συνελήφθη στον Ωρωπό 64χρονος Αυστριακός καταζητούμενος στη Γερμανία για απάτη ύψους άνω των 63 εκατομμυρίων
Συνελήφθη στον Ωρωπό 64χρονος Αυστριακός καταζητούμενος στη Γερμανία για απάτη ύψους άνω των 63 εκατομμυρίων
Εντοπίστηκε ύστερα από πολυήμερες έρευνες - O συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή
Στη σύλληψη ενός 64χρονου Αυστριακού, ο οποίος καταζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις γερμανικές Αρχές για υπόθεση απάτης πολλών εκατομμυρίων ευρώ, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.
Ο 64χρονος εντοπίστηκε, ύστερα από πολυήμερες έρευνες, το βράδυ της 3ης Ιουλίου στην περιοχή του Ωρωπού.
Σύμφωνα με τις γερμανικές Αρχές, ο 64χρονος κατηγορείται ότι κατά το χρονικό διάστημα από το 2023 έως και τον Ιούνιο του 2025, ως διευθύνων σύμβουλος εταιρείας εμπορίας ορυκτελαίων, διέπραττε συστηματικές φορολογικές παραβάσεις, μη αποδίδοντας τον αναλογούντα ΦΠΑ, με αποτέλεσμα να αποκομίσει παράνομο οικονομικό όφελος που υπερβαίνει τα 63 εκατ. ευρώ.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο 64χρονος εντοπίστηκε, ύστερα από πολυήμερες έρευνες, το βράδυ της 3ης Ιουλίου στην περιοχή του Ωρωπού.
Σύμφωνα με τις γερμανικές Αρχές, ο 64χρονος κατηγορείται ότι κατά το χρονικό διάστημα από το 2023 έως και τον Ιούνιο του 2025, ως διευθύνων σύμβουλος εταιρείας εμπορίας ορυκτελαίων, διέπραττε συστηματικές φορολογικές παραβάσεις, μη αποδίδοντας τον αναλογούντα ΦΠΑ, με αποτέλεσμα να αποκομίσει παράνομο οικονομικό όφελος που υπερβαίνει τα 63 εκατ. ευρώ.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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