Πλημμύρισε με Ferrari το Ναύπλιο: 116 μοναδικά supercars μάγεψαν κατοίκους και επισκέπτες, δείτε εικόνες
Πλημμύρισε με Ferrari το Ναύπλιο: 116 μοναδικά supercars μάγεψαν κατοίκους και επισκέπτες, δείτε εικόνες
Το Ναύπλιο μετατράπηκε την Κυριακή σε σημείο συνάντησης των φίλων της αυτοκίνησης, καθώς υποδέχθηκε το Ferrari Cavalcade 2026
Το Ναύπλιο υποδέχθηκε σήμερα (5/7) το «Ferrari Cavalcade 2026», τη διεθνή οδηγική εκδήλωση της Ferrari, η οποία συγκέντρωσε 116 πληρώματα από διάφορες χώρες του κόσμου.
Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα argolikeseidhseis.gr, τα εντυπωσιακά οχήματα διέσχισαν τους δρόμους της πόλης, με εκατοντάδες κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθούν από κοντά την άφιξή τους.
Η παραλιακή λεωφόρος Μπουμπουλίνας και η πλατεία Συντάγματος γέμισαν κόσμο, ενώ οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα αυτοκίνητά τους και να συνομιλήσουν με το κοινό.
Η στάση στο Ναύπλιο αποτέλεσε μέρος της διαδρομής του Ferrari Cavalcade 2026, η οποία ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου από τη Βενετία και ολοκληρώνεται στις 6 Ιουλίου στην Αθήνα.
Κατά τη διάρκειά της, τα πληρώματα διέσχισαν περιοχές της Ιταλίας, της Σλοβενίας, της Κροατίας και της Ελλάδας.
Η διαδρομή της Κυριακής ήταν αφιερωμένη στην Πελοπόννησο και περιλάμβανε στάσεις στη Μονή Λουκού και στο Ναύπλιο, πριν από την αναχώρηση των συμμετεχόντων για τον Πειραιά.
Η διοργάνωση ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Αθήνα με εκδήλωση στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα πραγματοποιηθεί φιλανθρωπική δημοπρασία.
Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση εκπαιδευτικών δράσεων, μεταξύ των οποίων το πρόγραμμα «Κυψέλη» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα και το εκπαιδευτικό κέντρο M-TECH Alfredo Ferrari, το οποίο προγραμματίζεται να λειτουργήσει στο Μαρανέλο το 2029.
Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα argolikeseidhseis.gr, τα εντυπωσιακά οχήματα διέσχισαν τους δρόμους της πόλης, με εκατοντάδες κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθούν από κοντά την άφιξή τους.
Η παραλιακή λεωφόρος Μπουμπουλίνας και η πλατεία Συντάγματος γέμισαν κόσμο, ενώ οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα αυτοκίνητά τους και να συνομιλήσουν με το κοινό.
Η στάση στο Ναύπλιο αποτέλεσε μέρος της διαδρομής του Ferrari Cavalcade 2026, η οποία ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου από τη Βενετία και ολοκληρώνεται στις 6 Ιουλίου στην Αθήνα.
Κατά τη διάρκειά της, τα πληρώματα διέσχισαν περιοχές της Ιταλίας, της Σλοβενίας, της Κροατίας και της Ελλάδας.
Η διαδρομή της Κυριακής ήταν αφιερωμένη στην Πελοπόννησο και περιλάμβανε στάσεις στη Μονή Λουκού και στο Ναύπλιο, πριν από την αναχώρηση των συμμετεχόντων για τον Πειραιά.
Η διοργάνωση ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Αθήνα με εκδήλωση στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα πραγματοποιηθεί φιλανθρωπική δημοπρασία.
Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση εκπαιδευτικών δράσεων, μεταξύ των οποίων το πρόγραμμα «Κυψέλη» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα και το εκπαιδευτικό κέντρο M-TECH Alfredo Ferrari, το οποίο προγραμματίζεται να λειτουργήσει στο Μαρανέλο το 2029.
Η παρουσία του Ferrari Cavalcade 2026 στο Ναύπλιο προσέλκυσε μεγάλο αριθμό επισκεπτών και ανέδειξε την πόλη ως έναν από τους σημαντικούς σταθμούς της διεθνούς διοργάνωσης.
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