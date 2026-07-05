Ελεύθερος ο 76χρονος που συνελήφθη για την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης- Διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Φωτιά Πυρκαγιά Ωραιόκαστρο

Ελεύθερος ο 76χρονος που συνελήφθη για την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης- Διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα διερευνηθεί και θα προσκομιστούν στοιχεία σχετικά με την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τη πυρκαγιά, αν κάηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές κοινωφελείς εγκαταστάσεις

Ελεύθερος ο 76χρονος που συνελήφθη για την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης- Διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα
Στράτος Λούβαρης
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Ελεύθερος, ενόψει προκαταρκτικής έρευνας, αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Η έρευνα που διατάχθηκε από την εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ανατέθηκε στα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα διερευνηθεί και θα προσκομιστούν στοιχεία σχετικά με την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τη πυρκαγιά, αν κάηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές κοινωφελείς εγκαταστάσεις και αν προκύπτουν ευθύνες τρίτων. Ακόμα, ζητήθηκε να γίνει ο χαρακτηρισμός των εκτάσεων που κάηκαν, αν πρόκειται για δασικές κλπ.

Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε όταν ο 76χρονος επέστρεφε με το αυτοκίνητό του ενώ είχε καταναλώσει νωρίτερα αλκοόλ. Κάποια στιγμή, το αυτοκίνητο φαίνεται πως «κόλλησε» στον χωματόδρομο που βρίσκεται το σημείο «μηδέν» όπου ξεκίνησε η φωτιά και στην προσπάθειά του να το «ξεκολλήσει» από το πρανές προκλήθηκαν σπινθηρισμοί.

Αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί μεγάλη πυρκαγιά καθώς εκείνη την ώρα είχε δυνατό άνεμο στην περιοχή και εξαπλώθηκε γρήγορα, αφού τα εναέρια μέσα δε μπορούσαν να πραγματοποιήσουν ρίψεις νερού λόγο της νύχτας.

Ο 76χρονος αρχικά προσήχθη από τα στελέχη της Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), ως βασικός ύποπτος και από συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, καθώς και την εξέταση μαρτυρικών καταθέσεων, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του, όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, ο 76χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας σπινθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε επίσης ότι παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης.


Αυτό είναι το αυτοκίνητο του 76χρονου

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε όταν ο άνδρας έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες και στη συνέχεια ανάφλεξη.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα στην περιοχή, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές, μεταξύ άλλων σε επιχειρήσεις και κτίρια. Το αυτοκίνητο του 76χρονου εντοπίστηκε ακινητοποιημένο στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Βίντεο και φωτογραφίες από το όχημα του 76χρονου
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Στράτος Λούβαρης
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