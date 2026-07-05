Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Πλήρως ελεγχόμενη η φωτιά στο χωριό Κοσκινού στη Ρόδο, παραμένουν ισχυρές δυνάμεις στο σημείο
Πλήρως ελεγχόμενη η φωτιά στο χωριό Κοσκινού στη Ρόδο, παραμένουν ισχυρές δυνάμεις στο σημείο
Νέο πύρινο μέτωπο ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στο νησί
UPD:
Υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Κοσκινού της Ρόδου, έπειτα από τη μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές, καθώς και χωματουργικά μηχανήματα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα οποιαδήποτε πιθανή αναζωπύρωση.
Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, Μιχάλης Θωμάτος, τόνισε ότι όλα τα μέτωπα της φωτιάς έχουν οριοθετηθεί και πλέον υπάρχει πλήρης έλεγχος της πυρκαγιάς.
Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της επιχείρησης ήταν η άμεση και μαζική κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στην πυρκαγιά επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 11ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ πολύτιμη ήταν η συμβολή των εθελοντών και των υδροφόρων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Σημαντική ήταν και η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας, καθώς κάτοικοι και εθελοντές βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των πυροσβεστικών δυνάμεων, συνδράμοντας στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς.
Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, Μιχάλης Θωμάτος, τόνισε ότι όλα τα μέτωπα της φωτιάς έχουν οριοθετηθεί και πλέον υπάρχει πλήρης έλεγχος της πυρκαγιάς.
Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις υπό τον φόβο αναζωπυρώσεωνΌπως ανέφερε, οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, εποπτεύοντας διαρκώς την περιοχή, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων στα σημεία όπου υπήρξε ενεργό μέτωπο.
Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της επιχείρησης ήταν η άμεση και μαζική κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στην πυρκαγιά επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 11ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ πολύτιμη ήταν η συμβολή των εθελοντών και των υδροφόρων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Σημαντική ήταν και η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας, καθώς κάτοικοι και εθελοντές βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των πυροσβεστικών δυνάμεων, συνδράμοντας στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς.
UPD:
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