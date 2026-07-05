Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Θεσσαλονίκη: Καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης σε δωμάτιο σπιτιού και σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο, δείτε εικόνες
Θεσσαλονίκη: Καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης σε δωμάτιο σπιτιού και σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο, δείτε εικόνες
Σχηματίστηκε δικογραφία - Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
Χειροπέδες σε ημεδαπό άνδρα ο οποίος καλλιεργούσε 26 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως δύο μέτρα, μέσα σε δωμάτιο σπιτιού και σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο στη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν αστυνομικοί του tμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.
Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του συλληφθέντα, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν, δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 590 γραμμαρίων, μία συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα δενδρυλλίων κάνναβης, βάρους 3 κιλών και 710 γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
Επιπλέον, σε ένα δωμάτιο διαπιστώθηκε να καλλιεργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, έντεκα δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 50 εκατοστών, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, ενώ σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο σε αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης βρέθηκε πως καλλιεργούσε άλλα δεκαπέντε δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2 μέτρων.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του συλληφθέντα, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν, δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 590 γραμμαρίων, μία συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα δενδρυλλίων κάνναβης, βάρους 3 κιλών και 710 γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
Επιπλέον, σε ένα δωμάτιο διαπιστώθηκε να καλλιεργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, έντεκα δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 50 εκατοστών, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, ενώ σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο σε αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης βρέθηκε πως καλλιεργούσε άλλα δεκαπέντε δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2 μέτρων.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
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