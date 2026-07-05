Θεσσαλονίκη: Καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης σε δωμάτιο σπιτιού και σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο, δείτε εικόνες
ΕΛΛΑΔΑ
Κάνναβη ναρκωτικά Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης σε δωμάτιο σπιτιού και σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο, δείτε εικόνες

Σχηματίστηκε δικογραφία - Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη: Καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης σε δωμάτιο σπιτιού και σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο, δείτε εικόνες
Χειροπέδες σε ημεδαπό άνδρα ο οποίος καλλιεργούσε 26 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως δύο μέτρα, μέσα σε δωμάτιο σπιτιού και σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο στη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν αστυνομικοί του tμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του συλληφθέντα, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν, δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 590 γραμμαρίων, μία συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα δενδρυλλίων κάνναβης, βάρους 3 κιλών και 710 γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Θεσσαλονίκη: Καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης σε δωμάτιο σπιτιού και σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο, δείτε εικόνες

Επιπλέον, σε ένα δωμάτιο διαπιστώθηκε να καλλιεργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, έντεκα δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 50 εκατοστών, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, ενώ σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο σε αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης βρέθηκε πως καλλιεργούσε άλλα δεκαπέντε δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2 μέτρων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

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