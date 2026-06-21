Συνολικά 46 τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα που θα λειτουργήσουν από την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά

Σ. Ζαχαράκη: Η διεθνοποίηση και η αριστεία προχωρούν μαζί

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Διεθνής σύνδεση και αναγνωρισιμότητα, πέραν των κατατάξεων

Ο κατάλογος των μεταπτυχιακών

Σε 46 ανέρχεται ο αριθμός των κοινών και διπλών μεταπτυχιακών προγραμμάτων (Joint Master και Dual Master), μεταξύ ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και διακεκριμένων ξένων πανεπιστημίων, που είτε ήδη λειτουργούν είτε θα αρχίσουν τη λειτουργία τους την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, 2026-27.Τα μεταπτυχιακά αυτά περιλαμβάνουν συνεργασίες με πανεπιστήμια όπως το Υale, το Harvard, το Columbia, το King's College London, το Imperial College London και το ETH Zurich, εντάσσονται στο πλαίσιο ενίσχυσης της εξωστρέφειας και την ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ΑΕΙ και χρηματοδοτούνται με πόρους ύψους 67 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, χαρακτήρισε «πρωτόγνωρο για την Ανώτατη Εκπαίδευση» το πρόγραμμα διεθνοποίησης των ελληνικών ΑΕΙ που υλοποιείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.«Τα ελληνικά πανεπιστήμια συνεργάζονται σήμερα με το Harvard, το Yale, το Columbia, το Imperial College London, το ETH Zurich και δεκάδες ακόμη κορυφαία ιδρύματα του κόσμου, υλοποιώντας κοινά και διπλά μεταπτυχιακά προγράμματα σε τομείς αιχμής -- από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Βιοϊατρική έως την Πράσινη Ενέργεια και τον Πολιτισμό», ανέφερε η κα. Ζαχαράκη και πρόσθεσε: «Τόσο με διεθνείς συνεργασίες στον τομέα των μεταπτυχιακών όσο στο άνοιγμα τους σε ξένους φοιτητές με τα ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα, τα Ελληνικά ΑΕΙ έχουν κάνει τεράστια βήματα, καταρρίπτοντας στερεότυπα και ταμπού δεκαετιών.Επίσης, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται η βελτίωση των υποδομών των πανεπιστήμιων τα τελευταία χρόνια, καθώς και η αύξηση του μόνιμου προσωπικού των ιδρυμάτων».Αναφορικά με τα αποτελέσματα των ελληνικών πανεπιστημίων στη διεθνή κατάταξη QS (QS World Universities Rankings), η υπουργός Παιδείας υπογράμμισε ότι «η απόδοση των ελληνικών πανεπιστημίων δεν αντανακλάται μόνον και αποκλειστικά στην κατάταξή τους από διεθνείς οίκους αξιολόγησης».«Σεβόμαστε και δεν παραγνωρίζουμε τα αποτελέσματα αυτά, όμως οι κατατάξεις αυτές δεν αποτυπώνουν την πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στα Ελληνικά πανεπιστήμια ως προς την διεθνοποίηση τους», δήλωσε η κα. Ζαχαράκη.«Λαμβάνουμε τα μηνύματα από τις διεθνείς κατατάξεις. Τα γνωρίζουμε, τα έχουμε καταγράψει και απαντάμε με συγκεκριμένες δράσεις. Η διεθνοποίηση και η αριστεία προχωρούν μαζί. Όσο ισχυρότερη είναι η έρευνα και όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα των σπουδών, τόσο πιο ελκυστικά γίνονται τα πανεπιστήμιά μας για φοιτητές, ερευνητές και διεθνείς συνεργασίες. Φιλοδοξία μας είναι κάθε νέος άνθρωπος, από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, να μπορεί να λέει "διάλεξα την Ελλάδα για να σπουδάσω". Δουλεύουμε καθημερινά για να το κάνουμε αυτό πραγματικότητα», κατέληξε.Από πλευράς υπουργείου έχει επισημανθεί ότι οι συνεργασίες που συνάπτονται δεν αποτελούν απλώς ακαδημαϊκές συμφωνίες, αλλά λειτουργούν σαν «γέφυρες που συνδέουν τους Έλληνες φοιτητές και ερευνητές με τα κορυφαία κέντρα γνώσης του πλανήτη και ανεβάζουν τη διεθνή αναγνωρισιμότητα των ελληνικών ΑΕΙ με τρόπο που καμία κατάταξη δεν μπορεί να αποτυπώσει πλήρως», καθώς επίσης και ότι «οι διεθνείς κατατάξεις πανεπιστημίων αποτελούν ένα χρήσιμο, αλλά όχι αποκλειστικό κριτήριο αξιολόγησης».Μάλιστα, η σταθερή παρουσία των ελληνικών ΑΕΙ στις διεθνείς κατατάξεις, αλλά και ειδικότερα η εμφάνιση τριών νέων στη φετινή κατάταξη της QS (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπστήμιο Αιγαίου και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ελληνικών ΑΕΙ σε 10, μεταξύ των καλύτερων 1.500 παγκοσμίως, εκλαμβάνεται ως αποτύπωση της ανοδικής τους πορείας στο διεθνές ακαδημαϊκό γίγνεσθαι.Αξίζει να επισημανθεί, ότι κάθε κατάταξη στηρίζεται σε διαφορετικά κριτήρια και αντικατοπτρίζει διαφορετικές πτυχές της ακαδημαϊκής ζωής. Η QS (QS World Universities Rankings) δίνει έμφαση σε δείκτες που αφορούν στη φήμη και τη διεθνοποίηση και λιγότερο στην ποιότητα της διδασκαλίας ή στην επιστημονική αριστεία. Η κατάταξη της Shanghai Ranking, βασίζεται αποκλειστικά σε μετρήσιμα ερευνητικά κριτήρια -- βραβεία Νόμπελ, δημοσιεύσεις σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά, επιστημονικές αναφορές. Τέλος, η Times Higher Education (THE), αξιολογεί κυρίως την ερευνητική χρηματοδότηση και τα ερευνητικά προγράμματα, που δίνουν μια διαφορετική και συχνά πιο ολοκληρωμένη εικόνα της ακαδημαϊκής αριστείας.Ο κατάλογος που παρουσιάζει σήμερα το ΑΠΕ - ΜΠΕ με τα 46 διπλά και κοινά μεταπτυχιακά περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εξής συνεργασίες: