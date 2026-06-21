Μητσοτάκης και Δένδιας εγκαινιάζουν αύριο το νέο Κέντρο Κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο
ΕΛΛΑΔΑ
Νίκος Δένδιας ΓΕΕΘΑ Κυριάκος Μητσοτάκης

Μητσοτάκης και Δένδιας εγκαινιάζουν αύριο το νέο Κέντρο Κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο

Το νέο κτίριο διαθέτει Κέντρο Επιχειρήσεων Κυβερνοάμυνας με 24ωρη λειτουργία, καθώς και εξειδικευμένα τμήματα Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Δεδομένων

Μητσοτάκης και Δένδιας εγκαινιάζουν αύριο το νέο Κέντρο Κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο
Γεωργία Σαδανά
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Η επίσημη τελετή εγκαινίων των νέων, σύγχρονων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα 22 Ιουνίου, παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, αλλά και πλειάδας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το νέο κτήριο, το οποίο θεμελιώθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2024 από τον δωρητή του έργου, κ. Αθανάσιο Λασκαρίδη, έχει έκταση 2.500 τετραγωνικών μέτρων και θα αποτελέσει τον επιχειρησιακό πυρήνα για την ψηφιακή ασπίδα της χώρας, φιλοξενώντας υποδομές διεθνών προδιαγραφών.

Μεταξύ άλλων, το νέο κτίριο διαθέτει Κέντρο Επιχειρήσεων Κυβερνοάμυνας με 24ωρη λειτουργία, καθώς και εξειδικευμένα τμήματα Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Δεδομένων.

Σημειωτέον ότι η νέα Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ στελεχώνεται από έμπειρο προσωπικό του κοινού Σώματος Πληροφορικής, ενισχύοντας την ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων απέναντι στις σύγχρονες ψηφιακές απειλές.
Γεωργία Σαδανά
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