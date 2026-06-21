Με επενδύσεις σε πλοία, υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών, η MINOAN LINES ενισχύει τη στρατηγική της κατεύθυνση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
Μητσοτάκης και Δένδιας εγκαινιάζουν αύριο το νέο Κέντρο Κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο
Μητσοτάκης και Δένδιας εγκαινιάζουν αύριο το νέο Κέντρο Κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο
Το νέο κτίριο διαθέτει Κέντρο Επιχειρήσεων Κυβερνοάμυνας με 24ωρη λειτουργία, καθώς και εξειδικευμένα τμήματα Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Δεδομένων
Η επίσημη τελετή εγκαινίων των νέων, σύγχρονων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα 22 Ιουνίου, παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, αλλά και πλειάδας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
Το νέο κτήριο, το οποίο θεμελιώθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2024 από τον δωρητή του έργου, κ. Αθανάσιο Λασκαρίδη, έχει έκταση 2.500 τετραγωνικών μέτρων και θα αποτελέσει τον επιχειρησιακό πυρήνα για την ψηφιακή ασπίδα της χώρας, φιλοξενώντας υποδομές διεθνών προδιαγραφών.
Μεταξύ άλλων, το νέο κτίριο διαθέτει Κέντρο Επιχειρήσεων Κυβερνοάμυνας με 24ωρη λειτουργία, καθώς και εξειδικευμένα τμήματα Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Δεδομένων.
Σημειωτέον ότι η νέα Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ στελεχώνεται από έμπειρο προσωπικό του κοινού Σώματος Πληροφορικής, ενισχύοντας την ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων απέναντι στις σύγχρονες ψηφιακές απειλές.
Το νέο κτήριο, το οποίο θεμελιώθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2024 από τον δωρητή του έργου, κ. Αθανάσιο Λασκαρίδη, έχει έκταση 2.500 τετραγωνικών μέτρων και θα αποτελέσει τον επιχειρησιακό πυρήνα για την ψηφιακή ασπίδα της χώρας, φιλοξενώντας υποδομές διεθνών προδιαγραφών.
Μεταξύ άλλων, το νέο κτίριο διαθέτει Κέντρο Επιχειρήσεων Κυβερνοάμυνας με 24ωρη λειτουργία, καθώς και εξειδικευμένα τμήματα Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Δεδομένων.
Σημειωτέον ότι η νέα Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ στελεχώνεται από έμπειρο προσωπικό του κοινού Σώματος Πληροφορικής, ενισχύοντας την ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων απέναντι στις σύγχρονες ψηφιακές απειλές.
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