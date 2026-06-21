Θεσσαλονίκη: 27χρονος καταδικασμένος για ναρκωτικά και φθορές ο ρασοφόρος που ξάπλωσε μπροστά σε άρμα στο Thessaloniki Pride
Θεσσαλονίκη: 27χρονος καταδικασμένος για ναρκωτικά και φθορές ο ρασοφόρος που ξάπλωσε μπροστά σε άρμα στο Thessaloniki Pride
Ο 27χρονος διέκοψε προσωρινά την πορεία φωνάζοντας «Μετανοείτε» – Σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση, ενώ δεν είχε καμία σχέση με την Εκκλησία παρά το γεγονός ότι φορούσε ράσα
Ένας 27χρονος που έχει απασχολήσει τις διωκτικές Αρχές και σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις, είναι ο ρασοφόρος που ξάπλωσε στο οδόστρωμα μπροστά από ένα άρμα κατά τη διάρκεια Thessaloniki Pride, το απόγευμα του Σαββάτου.
Μετά την… παρέμβασή του, ο άντρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, καθώς σε βάρος του διαπιστώθηκε ότι εκκρεμεί απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Δράμας, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών ετών και ενός μήνα για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Επιπλέον, δεν κατατάχθηκε, ως όφειλε, στις ένοπλες δυνάμεις και κηρύχθηκε ανυπότακτος εσωτερικού εν καιρώ ειρήνης.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγη ώρα αφότου ξεκίνησε η πορεία και κινούνταν στην οδό Παύλου Μελά. Οι δύο άνδρες, οι οποίοι από την ενδυμασία τους φέρεται να έμοιαζαν με μοναχούς, άρχισαν να φωνάζουν «Μετανοείτε».
Ο ένας από τους δύο προχώρησε και σε πιο έντονη παρέμβαση, καθώς ξάπλωσε στο οδόστρωμα μπροστά από ένα άρμα της πορείας, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η ροή της εκδήλωσης έως ότου οι αστυνομικοί του περάσουν χειροπέδες.
Ο ίδιος κρατούσε έναν σταυρό, ενώ είχε τοποθετήσει πάνω του και εικόνα της Παναγίας. Από τον έλεγχο των στοιχείων διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος άνδρας δεν είχε σχέση με την Εκκλησία, παρά το γεγονός ότι φορούσε ράσα, καθώς δεν ήταν κληρικός ούτε συνδεόταν επαγγελματικά με εκκλησιαστικό φορέα.
Μετά την… παρέμβασή του, ο άντρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, καθώς σε βάρος του διαπιστώθηκε ότι εκκρεμεί απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Δράμας, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών ετών και ενός μήνα για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Επιπλέον, δεν κατατάχθηκε, ως όφειλε, στις ένοπλες δυνάμεις και κηρύχθηκε ανυπότακτος εσωτερικού εν καιρώ ειρήνης.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγη ώρα αφότου ξεκίνησε η πορεία και κινούνταν στην οδό Παύλου Μελά. Οι δύο άνδρες, οι οποίοι από την ενδυμασία τους φέρεται να έμοιαζαν με μοναχούς, άρχισαν να φωνάζουν «Μετανοείτε».
Ο ένας από τους δύο προχώρησε και σε πιο έντονη παρέμβαση, καθώς ξάπλωσε στο οδόστρωμα μπροστά από ένα άρμα της πορείας, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η ροή της εκδήλωσης έως ότου οι αστυνομικοί του περάσουν χειροπέδες.
Ο ίδιος κρατούσε έναν σταυρό, ενώ είχε τοποθετήσει πάνω του και εικόνα της Παναγίας. Από τον έλεγχο των στοιχείων διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος άνδρας δεν είχε σχέση με την Εκκλησία, παρά το γεγονός ότι φορούσε ράσα, καθώς δεν ήταν κληρικός ούτε συνδεόταν επαγγελματικά με εκκλησιαστικό φορέα.
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