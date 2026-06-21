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Τούμπαρε αυτοκίνητο έξω από τη Λάρισα, τραυματίστηκε ο ηλικιωμένος οδηγός
Τούμπαρε αυτοκίνητο έξω από τη Λάρισα, τραυματίστηκε ο ηλικιωμένος οδηγός
Ο 78χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες - Πυροσβεστική και Τροχαίο διεξάγουν έρευνα
Ένας ηλικιωμένος άντρας 78 ετών τούμπαρε με το ΙΧ αυτοκίνητό του σήμερα το πρωί της Κυριακής έξω από τη Λάρισα και ειδικότερα κοντά στη διασταύρωση του Μελισσοχωρίου.
Ο 78χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα το όχημά του να βγει από το δρόμο και τουμπάρει σύμφωνα με τα όσα αναμεταδίδει το onlarissa.gr.
Ο ίδιος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική και η Τροχαία η οποία διεξάγει έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.
Ο 78χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα το όχημά του να βγει από το δρόμο και τουμπάρει σύμφωνα με τα όσα αναμεταδίδει το onlarissa.gr.
Ο ίδιος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική και η Τροχαία η οποία διεξάγει έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.
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