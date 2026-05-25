Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προχωρά στη δημιουργία παραρτήματος στο Κάιρο σε συνεργασία με το Capital University

Μια σημαντική πρωτοβουλία διεθνοποίησης της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης παίρνει πλέον σάρκα και οστά, καθώς το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προχωρά στη δημιουργία παραρτήματος στο Κάιρο , έπειτα από την υπογραφή ειδικού μνημονίου συνεργασίας με το Capital University (πρώην Helwan University), ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα δημόσια πανεπιστήμια της Αφρικής.Η συμφωνία υπογράφηκε παρουσία της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και θεωρείται κομβικής σημασίας για τη στρατηγική εξωστρέφειας του ΔΠΘ, καθώς ανοίγει τον δρόμο για μόνιμη ακαδημαϊκή παρουσία ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα και ευρύτερα στον αραβικό κόσμο.Η νέα συνεργασία αναμένεται να προσφέρει πρόσβαση σε χιλιάδες υποψήφιους φοιτητές από τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο , ενισχύοντας παράλληλα τους εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου.Το πρώτο βήμα της συνεργασίας αφορά τη δημιουργία κοινού αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στη Διδασκαλία Φυσικής Αγωγής. Το τετραετές πρόγραμμα θα υλοποιείται από κοινού στο Κάιρο και στην Κομοτηνή, μέσω συνεργασίας του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΔΠΘ με τη Σχολή Φυσικής Αγωγής του Capital University.Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το πρόγραμμα θα απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές από τον αραβικό κόσμο, ενώ προβλέπει συμμετοχή ακαδημαϊκού προσωπικού του ΔΠΘ τόσο με φυσική παρουσία όσο και μέσω εξ αποστάσεως διδασκαλίας.Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός, ότι οι φοιτητές θα υποχρεούνται να φοιτήσουν για τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο στις εγκαταστάσεις του ΔΠΘ στην Κομοτηνή, με δυνατότητα παραμονής έως και ένα ακαδημαϊκό έτος, ενώ θα παρέχονται και ευκαιρίες πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτό, το εγχείρημα δεν περιορίζεται μόνο στη διεθνή ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, αλλά λειτουργεί και ως μοχλός ενίσχυσης της εξωστρέφειας της ίδιας της Θράκης.Παράλληλα, οι φοιτητές του Παραρτήματος θα αποκτούν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές δυνατότητες που προσφέρει η συμμετοχή του ΔΠΘ στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πανεπιστημίων EMERGE, διευρύνοντας σημαντικά τις προοπτικές κινητικότητας και απασχόλησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.Το Παράρτημα του ΔΠΘ θα στεγαστεί σε εγκαταστάσεις, που θα παραχωρήσει το Capital University στο Κάιρο. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των δύο ιδρυμάτων, θα αναπτυχθούν προγράμματα σπουδών σε όλους τους κύκλους εκπαίδευσης — προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο.

Η τελετή υπογραφής στο Κάιρο Το μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη από τον Πρύτανη του ΔΠΘ, Καθηγητή Φώτιο Μάρη, και τον Πρόεδρο του Capital University, καθηγητή El-Sayed Ibrahim Kandil, παρουσία της Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Φοιτητικών Θεμάτων & Δια Βίου Εκπαίδευσης Καθηγήτριας Μαρίας Γρηγορίου, του Αντιπροέδρου του αιγυπτιακού πανεπιστημίου, Καθηγητή Δρ. Hosam Refai, της Διευθύντριας Διεθνών Σχέσεων, Δρ. Esraa Daoud, καθώς και του Πρέσβη της Ελλάδας στην Αίγυπτο κ. Νικόλαου Παπαγεωργίου, στην κατοικία του οποίου πραγματοποιήθηκε η τελετή υπογραφής.



Καθοριστικό ρόλο στην επιτάχυνση των διαδικασιών διαδραμάτισε η διμερής συνάντηση που είχε νωρίτερα η Σοφία Ζαχαράκη με τον Αιγύπτιο ομόλογό της Abdelaziz Konsowa, κατά την οποία συζητήθηκαν οι προοπτικές ευρύτερων συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και αιγυπτιακών πανεπιστημίων, καθώς και η δυνατότητα συμμετοχής και άλλων ελληνικών ιδρυμάτων.



Παράλληλα, παρουσίασε τον εθνικό διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελλάδα για το Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο, με στόχο ένα πιο σύγχρονο, δίκαιο και αξιόπιστο σύστημα ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όπως υπογράμμισε η Υπουργός, «η μεγάλη πρόκληση για όλες τις χώρες σήμερα δεν είναι μόνο να δίνουν περισσότερη γνώση, αλλά να δίνουν γνώση που μπορεί να μετατραπεί σε καινοτομία, κινητικότητα και προοπτική για τους νέους ανθρώπους».



Η συζήτηση επεκτάθηκε, επίσης, στις διεθνείς εξελίξεις στην ανώτατη εκπαίδευση, στη σημασία της εφαρμοσμένης έρευνας, στις νέες δεξιότητες, στην τεχνητή νοημοσύνη και στις πολιτικές που συνδέουν τα πανεπιστήμια με την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη.



Η Υπουργός απηύθυνε πρόσκληση στον Dr. Konsowa να επισκεφθεί την Ελλάδα, προκειμένου να γνωρίσει από κοντά το ελληνικό οικοσύστημα ανώτατης εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας, καθώς και σημαντικές αναπτυξιακές υποδομές και πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις.



Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, η Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Η Ελλάδα και η Αίγυπτος δεν συνδέονται μόνο με την ιστορία τους. Συνδέονται όλο και περισσότερο με το μέλλον τους. Με πανεπιστήμια που ανοίγονται στον κόσμο. Με νέους ανθρώπους που αναζητούν ευκαιρίες, γνώση και κινητικότητα. Με έρευνα και καινοτομία που μπορούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη και σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή. Η εκπαίδευση γίνεται σήμερα μία από τις πιο ισχυρές γέφυρες συνεργασίας στη Μεσόγειο. Και αυτή τη γέφυρα θέλουμε να τη δυναμώσουμε ακόμη περισσότερο».



Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Capital University, καθηγητής Kandil, ευχαρίστησε θερμά την ελληνική πλευρά και ιδιαίτερα τη Σοφία Ζαχαράκη για τη διαρκή υποστήριξη στην προώθηση της συνεργασίας, επισημαίνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Όπως ανέφερε, «η υλοποίηση της πρωτοβουλίας επιβεβαιώνει τη δέσμευση που είχε αναλάβει η ελληνική πλευρά, ήδη από τους προηγούμενους μήνες. Οι σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου βρίσκονται σήμερα στο καλύτερο επίπεδο των τελευταίων ετών και η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του νέου πλαισίου στρατηγικής σύμπραξης που αναπτύσσεται ανάμεσα στις δύο χώρες». Ο ίδιος επεσήμανε ότι «το Capital University επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη διεθνών ακαδημαϊκών συνεργασιών και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ίδρυση και λειτουργία του Παραρτήματος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης θα αποτελέσει πρότυπο διεθνούς πανεπιστημιακής συνεργασίας». Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η αιγυπτιακή πλευρά πρόκειται να παραχωρήσει τις απαραίτητες υποδομές για τη φιλοξενία του Παραρτήματος.



Ο Πρύτανης του ΔΠΘ Φώτης Μάρης έκανε λόγο για ένα σημαντικό βήμα διεθνούς παρουσίας του Πανεπιστημίου, επισημαίνοντας ότι η υποστήριξη της ελληνικής πολιτείας υπήρξε καθοριστική για την πρόοδο του εγχειρήματος. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην σημαντική πρόοδο που έχει καταγραφεί στη συνεργασία μεταξύ των δύο δημοσίων ΑΕΙ και ευχαρίστησε θερμά τόσο την Υπουργό όσο και τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Αίγυπτο για τη διαρκή και ουσιαστική υποστήριξή τους. Όπως τόνισε, η παρουσία της Υπουργού στο Κάιρο αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της στρατηγικής σημασίας που αποδίδει η ελληνική κυβέρνηση στη διεθνοποίηση των δημόσιων πανεπιστημίων και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης. Ο κ. Μάρης υπογράμμισε ότι, η ισχυρή στήριξη της ελληνικής πολιτείας κατά τα τελευταία δυόμισι χρόνια υπήρξε καθοριστικής σημασίας για την πρόοδο του εγχειρήματος με αποτέλεσμα το πρώτο βήμα για την ίδρυση του, η λειτουργία του κοινού προπτυχιακού προγράμματος Διδασκαλία Φυσικής Αγωγής να βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία της υλοποίησής του. Παράλληλα, ανέφερε ότι, έχει ήδη εκπονηθεί ο προγραμματισμός των βασικών ενεργειών για την Ίδρυση του Παραρτήματος στο Κάιρο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη, ο προγραμματισμός κοινών προγραμμάτων σπουδών σε όλους τους κύκλους εκπαίδευσης —προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο— σε τομείς υψηλής ακαδημαϊκής και αναπτυξιακής σημασίας, όπως οι οικονομικές και γεωπονικές επιστήμες, η ενέργεια, η πληροφορική και οι επιστήμες υγείας.



Η συμφωνία θεωρείται ένα από τα πιο φιλόδοξα εγχειρήματα διεθνοποίησης ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου τα τελευταία χρόνια και αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά τη διεθνή παρουσία της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.