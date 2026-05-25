Σοβαρό τροχαίο εξώ από τη Λαμία: Αυτοκίνητο ανετράπη και κατέληξε εκτός δρόμου, δείτε εικόνες
Οι δύο επιβάτες απεγκλωβίστηκαν μόνοι τους και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (24/5/26), λίγο πριν τις 11:00, στον δρόμο Λαμίας – Λιβαδειάς, κοντά στη διασταύρωση για Πολύδροσο.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα LamiaReport, στο ύψος του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λιλαίας, ένα αγροτικό στο οποίο επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα, εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξε σε χωράφια από μεγάλο ύψος, αφού προηγουμένως ανετράπη πολλές φορές.
Από καθαρή τύχη το όχημα δεν προσέκρουσε σε μεγάλο δέντρο που βρισκόταν στο σημείο, ενώ η πυκνή βλάστηση και τα κλαδιά φαίνεται πως ανέκοψαν την πορεία του, περιορίζοντας τις συνέπειες του ατυχήματος.
Οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους από το όχημα και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας για προληπτικές εξετάσεις.
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αμφίκλειας, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί να επέμβουν για απεγκλωβισμό, ενώ την προανάκριση και την καταγραφή του τροχαίου ανέλαβε το ΑΤ Αμφίκλειας – Ελάτειας.
Δείτε εικόνες από το σημείο του ατυχήματος:
