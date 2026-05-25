Σοβαρό τροχαίο εξώ από τη Λαμία: Αυτοκίνητο ανετράπη και κατέληξε εκτός δρόμου, δείτε εικόνες

Οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους από το όχημα και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας για προληπτικές εξετάσεις.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αμφίκλειας, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί να επέμβουν για απεγκλωβισμό, ενώ την προανάκριση και την καταγραφή του τροχαίου ανέλαβε το ΑΤ Αμφίκλειας – Ελάτειας.