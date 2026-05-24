Η ασφάλεια σπιτιού Home On της Generali σου δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσεις καλύψεις, να έχεις άμεση βοήθεια και σιγουριά στην καθημερινότητά σου
45χρονος δρομέας κατέρρευσε και κατέληξε σε αγώνα δρόμου στην Καρδίτσα
45χρονος δρομέας κατέρρευσε και κατέληξε σε αγώνα δρόμου στην Καρδίτσα
Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών ο άτυχος άνδρας δεν τα κατάφερε
Μια αθλητική γιορτή στην Καρδίτσα, που πραγματοποιούνταν για 9η συνεχή χρονιά, μετατράπηκε σε τραγωδία, όταν ένας συμμετέχων δρομέας κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα και δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με το KarditsaLive.Net, ο περίπου 45 ετών δρομέας έχασε τις αισθήσεις του εντός της διαδρομής.
Συναθλητές του και μέλη της ομάδας πρώτων βοηθειών επενέβησαν άμεσα, ενώ το ασθενοφόρο που κλήθηκε τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Καρδίτσας. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο δρομέας δεν τα κατάφερε.
Τα δυσάρεστα νέα ανακοινώθηκαν από τους διοργανωτές στην πλατεία Πλαστήρα, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη η εκδήλωση, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες της ημέρας. Οι συμμετέχοντες και οι θεατές έμειναν σοκαρισμένοι από το περιστατικό, που σκίασε μια γιορτή που είχε σχεδιαστεί με στόχο την αθλητική συμμετοχή.
Συναθλητές του και μέλη της ομάδας πρώτων βοηθειών επενέβησαν άμεσα, ενώ το ασθενοφόρο που κλήθηκε τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Καρδίτσας. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο δρομέας δεν τα κατάφερε.
Τα δυσάρεστα νέα ανακοινώθηκαν από τους διοργανωτές στην πλατεία Πλαστήρα, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη η εκδήλωση, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες της ημέρας. Οι συμμετέχοντες και οι θεατές έμειναν σοκαρισμένοι από το περιστατικό, που σκίασε μια γιορτή που είχε σχεδιαστεί με στόχο την αθλητική συμμετοχή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα