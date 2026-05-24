Διάσωση 59 παράνομων μεταναστών 48 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων
Η επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής έγινε υπό τον συντονισμό του Ελληνικού ΕΚΣΕΔ και της δύναμης FRONTEX, με καλές καιρικές συνθήκες
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), εντοπίστηκε λέμβος με 59 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή 48 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέσο της δύναμης FRONTEX και όλοι οι επιβαίνοντες περισυλλέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, υπό καλές καιρικές συνθήκες.
Σύμφωνα με τις αρχές, συνολικά 59 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή σοβαρά περιστατικά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ενώ οι καιρικές συνθήκες χαρακτηρίστηκαν καλές, γεγονός που διευκόλυνε την ασφαλή περισυλλογή.
Οι περισυλλεγμένοι αλλοδαποί παραμένουν υπό την επίβλεψη των αρχών για τα περαιτέρω διαδικαστικά θέματα, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα υποδοχής και ασφάλειας.
