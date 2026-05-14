Αλλάζουν τα κοντέρ χωρίς κανέναν ενδοιασμό - Θύματα χιλιάδες Ελληνες
Η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου έχει πάντα απαιτούσε προσοχή, αλλά σήμερα — με τις τιμές των καινούργιων οχημάτων να παραμένουν υψηλές και τη ζήτηση για προσιτές λύσεις μεταφοράς να αυξάνεται — η ανάγκη για αξιοπιστία στη μεταχειρισμένη αγορά έχει γίνει πιο επιτακτική από ποτέ.
Ο υποψήφιος αγοραστής δεν ψάχνει απλώς ένα φτηνό αυτοκίνητο — ψάχνει ένα αυτοκίνητο που δεν θα του δημιουργήσει εκπλήξεις την επόμενη μέρα. Ψάχνει ιστορικό, διαφάνεια, και αν είναι δυνατόν, κάποια μορφή εγγύησης που να του δίνει την αίσθηση ασφάλειας μιας αγοράς με κανόνες. Κι όμως, η πραγματικότητα της ευρωπαϊκής — και ειδικά της ελληνικής — αγοράς εισαγόμενων μεταχειρισμένων απέχει πολύ από αυτό το ιδανικό.
Σύμφωνα με την Κομισιόν λοιπόν, μεταξύ 30% και 50% των οχημάτων που αλλάζουν χώρα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αγοράς μεταχειρισμένων φέρουν αλλοιωμένο χιλιομετρητή. Πρακτικά, ένα στα δύο αυτοκίνητα που αγοράζεται διασυνοριακά στην ΕΕ έχει βιώσει πολύ περισσότερες στροφές, χιλιόμετρα και φθορά απ' ό,τι δείχνει ο μετρητής του. Και το πρόβλημα, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, είναι ακόμα εντονότερο στις Βαλκανικές χώρες — με την Ελλάδα να μην αποτελεί εξαίρεση.
