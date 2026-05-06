Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό από το βράδυ, στη γέφυρα στη συμβολή της Λ. Μαρκοπούλου
Οι εναλλακτικές διαδρομές που δίνει η εταιρία

Εργασίες ασφαλτόστρωσης θα πραγματοποιηθούν στη γέφυρα του κλάδου της Λεωφόρου Μαρκοπούλου στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αθήνα–Κορωπί–Παιανία, με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, 

Ειδικότερα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αττική Οδού, οι εργασίες ασφαλτόστρωσης θα εκτελεστούν στη γέφυρα του κλάδου της Λεωφόρου Μαρκοπούλου προς Αθήνα-Κορωπί-Παιανία, η οποία θα παραμείνει κλειστή από την αρχή της στο ύψος της συμβολής της με την είσοδο της Αττικής Οδού προς Ελευσίνα / Αεροδρόμιο έως τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Μαρκοπούλου και μόνο κατά τις παρακάτω νυχτερινές ώρες: από τις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης 06/05/2026 έως τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 07/05/2026.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, όσοι οδηγοί έρχονται από Μαρκόπουλο με προορισμό Αθήνα-Κορωπί-Παιανία θα μπορούν να ακολουθούν τη παρακάτω διαδρομή. Για τη διευκόλυνση των οδηγών, επισημαίνεται ότι θα υπάρχει και σχετική σήμανση.

Αττική Οδός με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο
Έξοδος στον Κόμβο K1 (σήμανση προς «Τοπικές Οδοί»)
Στροφή αριστερά (σήμανση προς «Αθήνα»)
Είσοδος ξανά στην Αττική Οδό στον Κόμβο K1 (σήμανση προς «Αθήνα»)
Κατεύθυνση προς Βάρη-Κορωπί
Έξοδος στον Κόμβο 20 (σήμανση προς «Βάρη-Κορωπί»)

Η Νέα Αττική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις έχουν τοποθετηθεί με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων.

