Δήμαρχος Μεσολογγίου για Έντι: Τον γνώρισα στην παραλία που πουλούσε CD, δεν εγκατέλειψε το όνειρό του να γίνει γιατρός

«Αγάπησε την Ελλάδα, υπηρέτησε στο στρατό και βαφτίστηκε χριστιανός ορθόδοξος» αναφέρει ο Δήμαρχος Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος μιλώντας στο protothema.gr

Έντι που μετανάστευσε στο



Ο Δήμαρχος Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος μιλάει σήμερα στο



Μεσολόγγι το 2007 αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Οι πρώτες του ημέρες δεν ήταν εύκολες. Για να επιβιώσει εργάστηκε ως μικροπωλητής γυρίζοντας όχι μόνο την πόλη αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα. Παρά τις αντιξοότητες, δεν εγκατέλειψε ποτέ το μεγάλο του όνειρο να γίνει γιατρός.



Με επιμονή, πίστη και αφοσίωση συνέχισε την προσπάθειά του και κατάφερε να φτάσει μέχρι τη Ρουμανία όπου και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ιατρική. Σήμερα έχοντας δημιουργήσει τη δική του οικογένεια στο Μεσολόγγι, είναι παντρεμένος με Ελληνίδα και πατέρας δύο παιδιών και κάνει τα πρώτα του βήματα ως γιατρός στο τοπικό νοσοκομείο.

O Έντι κατά τη θητεία του στον στρατό

Ο Έντι έγινε viral μέσα από την ανάρτηση του δημάρχου συγκεντρώνοντας χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια μέσα σε λίγες ώρες. Ο δήμαρχος εμφανώς συγκινημένος θυμάται την πρώτη τους γνωριμία: «Ο Εντι για μένα είναι φίλος, είναι οικογένεια. Απο την πρώτη στιγμή που γνώρισα τον Έντι θέλησα να τον βοηθήσω. Με συγκίνησε η ιστορία του. Τον είχα γνωρίσει στη παραλία όπου πουλούσε CD.



Στη συνέχεια έγινε μικροπωλητής και γύριζε όλη την Ελλάδα για να μπορέσει να ζήσει την οικογένειά του. Αγάπησε την Ελλάδα, υπηρέτησε στο στρατό και βαφτίστηκε χριστιανός ορθόδοξος. Το όνειρο του να γίνει γιατρός δεν το εγκατέλειψε ποτέ. Το κυνήγησε και σήμερα κάνει εφημερίες στο νοσοκομείο Μεσολογγίου. Είμαστε πραγματικά περήφανοι για τέτοιους ανθρώπους…»

Κλείσιμο

Η ανάρτηση του Σπύρου Διαμαντόπουλου:



Θυμάμαι συνάντησα τον Έντι όταν ήρθε στο Μεσολόγγι την πρώτη κιόλας μέρα, γνωριστήκαμε στην Τουρλίδα ήταν καλοκαίρι και είχε καύσωνα.



Τότε ο Έντι ήταν μικροπωλητής.



Μου είπε όλη την ιστορία του και πως βρέθηκε στην Ελλάδα και το Μεσολόγγι και πραγματικά με συγκίνησε αφού έβαλα τον εαυτό μου στη θέση του.



Η ιστορία τουπου μετανάστευσε στο Μεσολόγγι και από μικροπωλητής έγινε γιατρός στο νοσοκομείο της πόλης, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει τις τελευταίες ημέρες Ο Δήμαρχος Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος μιλάει σήμερα στο protothema.gr για την πορεία ζωής του Έντι, ενός ανθρώπου που δεν λύγισε μπροστά στις δυσκολίες αλλά τις μετέτρεψε σε δύναμη για να πετύχει το όνειρό του.Ο Έντι βιολόγος στη χώρα καταγωγής του, τη Νιγηρία, βρέθηκε στοτοαναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Οι πρώτες του ημέρες δεν ήταν εύκολες. Για να επιβιώσει εργάστηκε ως μικροπωλητής γυρίζοντας όχι μόνο την πόλη αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα. Παρά τις αντιξοότητες, δεν εγκατέλειψε ποτέ το μεγάλο του όνειρο να γίνει γιατρός.Με επιμονή, πίστη και αφοσίωση συνέχισε την προσπάθειά του και κατάφερε. Σήμερα έχοντας δημιουργήσει τη δική του οικογένεια στο Μεσολόγγι, είναι παντρεμένος με Ελληνίδα και πατέρας δύο παιδιών και κάνει τα πρώτα του βήματα ωςΟ Έντι έγινε viral μέσα από την ανάρτηση του δημάρχου συγκεντρώνοντας χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια μέσα σε λίγες ώρες. Ο δήμαρχος εμφανώς συγκινημένος θυμάται την πρώτη τους γνωριμία: «Ο Εντι για μένα είναι φίλος, είναι οικογένεια. Απο την πρώτη στιγμή που γνώρισα τον Έντι θέλησα να τον βοηθήσω. Με συγκίνησε η ιστορία του. Τον είχα γνωρίσει στη παραλία όπου πουλούσε CD.Στη συνέχεια έγινε μικροπωλητής και γύριζε όλη την Ελλάδα για να μπορέσει να ζήσει την οικογένειά του. Αγάπησε την Ελλάδα, υπηρέτησε στο στρατό και βαφτίστηκε χριστιανός ορθόδοξος. Το όνειρο του να γίνει γιατρός δεν το εγκατέλειψε ποτέ. Το κυνήγησε και σήμερα κάνει εφημερίες στο νοσοκομείο Μεσολογγίου. Είμαστε πραγματικά περήφανοι για τέτοιους ανθρώπους…»Θυμάμαι συνάντησα τον Έντι όταν ήρθε στο Μεσολόγγι την πρώτη κιόλας μέρα, γνωριστήκαμε στην Τουρλίδα ήταν καλοκαίρι και είχε καύσωνα.Τότε ο Έντι ήταν μικροπωλητής.Μου είπε όλη την ιστορία του και πως βρέθηκε στην Ελλάδα και το Μεσολόγγι και πραγματικά με συγκίνησε αφού έβαλα τον εαυτό μου στη θέση του.

Γρήγορα κέρδισε την αγάπη όλου του κόσμου – πρωτοφανές για το μέγεθος – αφού άτομα σαν τον Έντι αντιμετώπιζαν ρατσιστικά σχόλια τότε ίσως και σήμερα.



Τα χρόνια πέρασαν, γνώρισε την Κατερίνα από το Νεοχώρι, καθηγήτρια αγγλικών, έκαναν οικογένεια και έχουν δύο αγόρια στην εφηβεία πλέον.



Ο Εντι, βιολόγος στη χώρα του, δεν το έβαλε κάτω. Πέρασε 40 κύματα, έτρεχε αριστερά και δεξιά να βγάλει περήφανα το μεροκάματο, πήγε στην Ρουμανία έβγαλε ιατρική και εδώ και λίγες ημέρες ξεκίνησε εφημερίες στο Μεσολόγγι στο νοσοκομείο μας.



Το οποίο μετά από 15 χρόνια αποκτά σε λίγο καιρό, δική του οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια.



Ο Έντι στο μέλλον θα είναι Ιατρός στο νοσοκομείο μας.



Μόνο περήφανος και χαρούμενος είμαι γι’ αυτόν και το παράδειγμα του.



Θυμάμαι συνάντησα τον Έντι όταν ήρθε στο Μεσολόγγι την πρώτη κιόλας μέρα, γνωριστήκαμε στην Τουρλίδα ήταν καλοκαίρι και είχε καύσωνα.

Τότε ο Έντι ήταν μικροπωλητής.



Μου είπε όλη την ιστορία του και πως βρέθηκε στην Ελλάδα και το Μεσολόγγι και πραγματικά με συγκίνησε αφού έβαλα τον εαυτό μου στη θέση του.



Γρήγορα κέρδισε την αγάπη όλου του κόσμου - πρωτοφανές για το μέγεθος - αφού άτομα σαν τον Έντι αντιμετώπιζαν ρατσιστικά σχόλια τότε ίσως και σήμερα.



Τα χρόνια πέρασαν, γνώρισε την Κατερίνα από το Νεοχώρι, καθηγήτρια αγγλικών, έκαναν οικογένεια και έχουν δύο αγόρια στην εφηβεία πλέον.



Ο Εντι, βιολόγος στη χώρα του, δεν το έβαλε κάτω. Πέρασε 40 κύματα, έτρεχε αριστερά και δεξιά να βγάλει περήφανα το μεροκάματο, πήγε στην Ρουμανία έβγαλε ιατρική και εδώ και λίγες ημέρες ξεκίνησε εφημερίες στο Μεσολόγγι στο νοσοκομείο μας.



Το οποίο μετά από 15 χρόνια αποκτά σε λίγο καιρό, δική του οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια.



Ο Έντι στο μέλλον θα είναι Ιατρός στο νοσοκομείο μας.



Μόνο περήφανος και χαρούμενος είμαι γι’ αυτόν και το παράδειγμα του.



Έντι είσαι τεράστιος.