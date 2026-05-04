Εμπλοκή στην άγκυρα του «Blue Star Naxos» στο λιμάνι του Πειραιά καθυστέρησε την αναχώρηση του

Ταλαιπωρία για 514 επιβάτες λόγω του τεχνικού προβλήματος

Ταλαιπωρία για 514 επιβάτες σημειώθηκε στο λιμάνι του Πειραιά την Δευτέρα, όταν κατά τη διαδικασία απόπλου του πλοίου «Blue Star Naxos» παρουσιάστηκε εμπλοκή στην άγκυρα, με αποτέλεσμα την προσωρινή ακινητοποίηση του.

Το «Blue Star Naxos» είχε προγραμματισμένο δρομολόγιο προς Πάρο, Νάξο, Δονούσα, Αιγιάλη και Αστυπάλαια, ωστόσο η αναχώρησή του καθυστέρησε λόγω του τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε λίγο πριν τον απόπλου. Στο πλοίο επέβαιναν 514 επιβάτες, 96 Ι.Χ. οχήματα, 20 φορτηγά, 1 λεωφορείο, 17 δίκυκλα, καθώς και 72 μέλη πληρώματος.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν τα μέλη του πληρώματος και οι αρμόδιες υπηρεσίες του πλοίου, ενώ ζητήθηκε η συνδρομή ρυμουλκού για την προσπάθεια απεμπλοκής της άγκυρας και την αποκατάσταση της δυνατότητας απόπλου.
