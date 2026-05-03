Αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ στο Ηράκλειο: Παραδόθηκε ο 18χρονος, τι είπε στους αστυνομικούς

Ο 18χρονος απολογείται την Τετάρτη με τον αδερφό του

Κυριακής ο 18χρονος που φέρεται να μετείχε στο αιματηρό επεισόδιο που έγινε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς έξω από γνωστό μπαρ του .



Ο 18χρονος, είναι ο αδερφός ενός ήδη συλληφθέντα 23χρονου και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη.



Όπως αναφέρει το Γιώργο Λιονάκη στις αστυνομικές αρχές. «Ο ίδιος είναι σε καλή κατάσταση. Ανέφερε συνοπτικά πράγματα για το περιστατικό και επιφυλάχθηκε να καταθέσει ενώπιον της κας. ανακρίτριας και του κ. Εισαγγελέα, τη θέση του, τι έγινε και για ποιο λόγο έγινε», δήλωσε ο κ. Λιονάκης.



Την Τετάρτη θα απολογηθεί

Τετάρτη 6 Μαΐου, οπότε και θα απολογηθούν.



Ο 18χρονος, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ισχυρίστηκε ότι απομακρύνθηκε από το σημείο, γιατί φοβήθηκε και δεν ήξερε πως να διαχειριστεί την κατάσταση.



«Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τον ίδιο γι΄ αυτό έφυγε. Αμέσως όμως επικοινώνησε με τους γονείς και την οικογένειά του. Τους ανέφερε τι είχε συμβεί, ότι είναι καλά και τους γνωστοποίησε την πρόθεσή του ότι θα παρουσιαστεί στις αρχές. Σε κάθε περίπτωση οφείλεται σε δικό μου, προσωπικό πρόβλημα υγείας, το ότι μέχρι σήμερα δεν είχε εμφανιστεί στις αρχές».



Εις βάρος των τριών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.



Πως έγινε το αιματηρό επεισόδιο

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς και ξεκίνησε όταν ο 23χρονος με καταγωγή από χωριό της Μεσαράς, επιχείρησε να μπει στο



Ο νεαρός αποχώρησε, ωστόσο λίγο αργότερα επέστρεψε συνοδευόμενος από τον 18χρονο αδελφό του και τον 17χρονο φίλο τους. Οι τρεις άνδρες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες, ενώ έφεραν μαζί τους δύο όπλα κρότου, ένα μαχαίρι και μία μαγκούρα.



Κατά την επιστροφή τους στο κατάστημα, απείλησαν τον 57χρονο πορτιέρη και στη συνέχεια του επιτέθηκαν. Τον έριξαν στο έδαφος και τον χτύπησαν με τη μαγκούρα, ενώ δεν δίστασαν να τον απειλήσουν και με μαχαίρι. Στη συμπλοκή επενέβησαν θαμώνες και εργαζόμενοι του καταστήματος, επιχειρώντας να αποτρέψουν τα χειρότερα.



Το περιστατικό έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Οι δράστες απεικονίζονται να κρατούν όπλα κρότου, να πυροβολούν στον αέρα και να απειλούν τον εργαζόμενο στην είσοδο του καταστήματος.



Αμέσως μετά την ειδοποίηση των Αρχών, οι τρεις άνδρες επιβιβάστηκαν σε όχημα και προσπάθησαν να διαφύγουν, με αποτέλεσμα καταδίωξη στους δρόμους του Ηρακλείου. Μάλιστα, μπήκαν και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ενώ στην προσπάθεια να διαφύγουν, έπεσαν πάνω σε σταθμευμένα και προκάλεσαν υλικές ζημιές.



Οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν το όχημα και να συλλάβουν τον 23χρονο.



Ο 57χρονος εργαζόμενος τραυματίστηκε στα πόδια, φέροντας κοψίματα και χάνοντας σημαντική ποσότητα αίματος. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.