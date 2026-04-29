«Είδαμε τα αίματα, φεύγαμε αριστερά και δεξιά για να σωθούμε», συγκλονιστική μαρτυρία για την επίθεση στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού

Η εργαζόμενη καταγγέλλει την έλλειψη ουσιαστικών μέτρων ασφαλείας, γεγονός που επέτρεψε στον 89χρονο να μπει οπλισμένος στο κτίριο





Η κυρία Κατερίνα, μιλώντας στο Orange Pres Agency από τη συγκέντρωση των εργαζομένων του ΕΦΚΑ στο υπουργείο Εργασίας, αποτυπώνει τον πανικό που έζησαν οι υπάλληλοι στο Τμήμα Μητρώου, όταν ο ηλικιωμένος δράστης εισέβαλε και άνοιξε πυρ.



«Όλα έγιναν αστραπιαία, είδα την καραμπίνα να περνάει πάνω από το κεφάλι συναδέλφου» «Γίνανε όλα πολύ αστραπιαία. Δεν είχα οπτική εικόνα του ασφαλισμένου που μπήκε στο κτίριο μέσα. Άκουσα τον πρώτο πυροβολισμό και αστραπιαία κινήθηκα προς τους συναδέλφους να δω τι γίνεται. Ξαφνικά βλέπω την καραμπίνα να περνάει πάνω από το κεφάλι του συναδέλφου και να πυροβολεί μέσα στο χώρο που ήμασταν τέσσερις εργαζόμενοι», περιγράφει η υπάλληλος, φανερά σοκαρισμένη.



Στη συνέχεια, διευκρινίζει πως ο δράστης δεν πυροβόλησε στον αέρα: «Η καραμπίνα πάνω από το κεφάλι ενός εργαζόμενου, σίγουρα δεν σημαδεύει στο ταβάνι. Σημαδεύει ευθεία; Κάτω; Δεν το είδα αυτό, αλλά σίγουρα όχι στο ταβάνι. Η πρώτη σκέψη μου ήταν να γυρίσω λίγο το βλέμμα μου, να δω τους εργαζόμενους στο χώρο που ήμασταν. Είδα ότι όλοι είχαμε σκύψει κάτω από τα γραφεία και το συνάδελφο που τραυματίστηκε ήταν ακίνητος. Μάλλον από το σοκ που είχε πάθει γιατί ίσως και από το χτύπημα στο πόδι».





«Φεύγαμε δεξιά και αριστερά για να σωθούμε, φοβηθήκαμε ότι θα συνεχίσει» Η εικόνα του τραυματισμένου συναδέλφου και ο ήχος των πυροβολισμών προκάλεσαν χάος στο γραφείο του ΕΦΚΑ. «Από εκεί και πέρα βλέπαμε τα αίματα να τρέχουνε και πήγαμε να κρυφτούμε γιατί δεν μπορούσα να διαχειριστώ την εικόνα, τη στιγμή αν θα ξαναχτυπήσει πάλι, γιατί ήταν απανωτά αυτά. Οι δύο φορές που χτύπησε ήταν απανωτές. Από το πρώτο χτύπημα ο κόσμος απ' έξω πανικοβλήθηκε. Το δεύτερο χτύπημα ήταν ακαριαίο και ήταν στο χώρο μας μέσα που δουλεύαμε, οπότε η πρώτη μας κίνηση ήταν να καλυφθούμε εμείς και να δούμε τι γίνεται» προσθέτει η εργαζόμενη.



Όπως εξηγεί, ο φόβος παρέλυσε τους πάντες: «Με το αίμα και με την κατάσταση του πανικού που είχε δημιουργηθεί φεύγαμε δεξιά και αριστερά μέσα στο χώρο. Δεν είχα την οπτική εικόνα μετά για να δω αν έφυγε ή δεν έφυγε. Φοβήθηκα, φοβηθήκαμε όλοι μήπως συνεχίσει το χτύπημα».



Κτίριο χωρίς αστυνομική κάλυψη Η εργαζόμενη καταγγέλλει την παντελή έλλειψη ουσιαστικών μέτρων ασφαλείας, γεγονός που επέτρεψε στον 89χρονο να μπει οπλισμένος στο κτίριο. «Δεν υπήρχε αστυνομία, δεν υπάρχει στο κτίριο κάλυψη από αστυνομικό. Υπάρχει φύλαξη ιδιωτική αλλά δεν υπάρχει από αστυνομικό. Γι' αυτό και πέρασε μέσα εύκολα. Ίσως είδε ότι έλειπε από κάτω ο αστυνομικός, ο φρουρός δηλαδή» ανέφερε χαρακτηριστικά και προσέθεσε:



«Θέλω να επιστρέψω με ασφάλεια και σιγουριά. Υποχρέωσή μας είναι να εξυπηρετούμε τον πολίτη, αλλά και υποχρέωση της πολιτείας είναι να προφυλάσσει τους εργαζόμενους που δουλεύουν γι' αυτό. Δεν μπορούμε να ζούμε με το φόβο και με την απειλή καθημερινά τόσων ασφαλισμένων που δεν είμαστε εμείς υπόλογοι για αυτή την κατάσταση που έχουν φτάσει οι άνθρωποι».



«Βλέπαμε τα αίματα να τρέχουνε και πήγαμε να κρυφτούμε γιατί δεν μπορούσα να διαχειριστώ την εικόνα, τη στιγμή αν θα ξαναχτυπήσει πάλι, γιατί ήταν απανωτά αυτά» περιγράφει μια εργαζόμενη στο κατάστημα του ΕΦΚΑ Κεραμεικού για τα όσα συνέβησαν το πρωί της Τρίτης κατά την εισβολή του 89χρονου με την καραμπίνα και τον τραυματισμό του συναδέρφου της από τους πυροβολισμούς. Η κυρία Κατερίνα, μιλώντας στοαπό τη συγκέντρωση των εργαζομένων του ΕΦΚΑ στο υπουργείο Εργασίας, αποτυπώνει τον πανικό που έζησαν οι υπάλληλοι στο Τμήμα Μητρώου, όταν ο ηλικιωμένος δράστης εισέβαλε και άνοιξε πυρ.«Γίνανε όλα πολύ αστραπιαία. Δεν είχα οπτική εικόνα του ασφαλισμένου που μπήκε στο κτίριο μέσα. Άκουσα τον πρώτο πυροβολισμό και αστραπιαία κινήθηκα προς τους συναδέλφους να δω τι γίνεται. Ξαφνικά βλέπω την καραμπίνα να περνάει πάνω από το κεφάλι του συναδέλφου και να πυροβολεί μέσα στο χώρο που ήμασταν τέσσερις εργαζόμενοι», περιγράφει η υπάλληλος, φανερά σοκαρισμένη.Στη συνέχεια, διευκρινίζει πως ο δράστης δεν πυροβόλησε στον αέρα: «Η καραμπίνα πάνω από το κεφάλι ενός εργαζόμενου, σίγουρα δεν σημαδεύει στο ταβάνι. Σημαδεύει ευθεία; Κάτω; Δεν το είδα αυτό, αλλά σίγουρα όχι στο ταβάνι. Η πρώτη σκέψη μου ήταν να γυρίσω λίγο το βλέμμα μου, να δω τους εργαζόμενους στο χώρο που ήμασταν. Είδα ότι όλοι είχαμε σκύψει κάτω από τα γραφεία και το συνάδελφο που τραυματίστηκε ήταν ακίνητος. Μάλλον από το σοκ που είχε πάθει γιατί ίσως και από το χτύπημα στο πόδι».Η εικόνα του τραυματισμένου συναδέλφου και ο ήχος των πυροβολισμών προκάλεσαν χάος στο γραφείο του ΕΦΚΑ. «Από εκεί και πέρα βλέπαμε τα αίματα να τρέχουνε και πήγαμε να κρυφτούμε γιατί δεν μπορούσα να διαχειριστώ την εικόνα, τη στιγμή αν θα ξαναχτυπήσει πάλι, γιατί ήταν απανωτά αυτά. Οι δύο φορές που χτύπησε ήταν απανωτές. Από το πρώτο χτύπημα ο κόσμος απ' έξω πανικοβλήθηκε. Το δεύτερο χτύπημα ήταν ακαριαίο και ήταν στο χώρο μας μέσα που δουλεύαμε, οπότε η πρώτη μας κίνηση ήταν να καλυφθούμε εμείς και να δούμε τι γίνεται» προσθέτει η εργαζόμενη.Όπως εξηγεί, ο φόβος παρέλυσε τους πάντες: «Με το αίμα και με την κατάσταση του πανικού που είχε δημιουργηθεί φεύγαμε δεξιά και αριστερά μέσα στο χώρο. Δεν είχα την οπτική εικόνα μετά για να δω αν έφυγε ή δεν έφυγε. Φοβήθηκα, φοβηθήκαμε όλοι μήπως συνεχίσει το χτύπημα».Η εργαζόμενη καταγγέλλει την παντελή έλλειψη ουσιαστικών μέτρων ασφαλείας, γεγονός που επέτρεψε στον 89χρονο να μπει οπλισμένος στο κτίριο. «Δεν υπήρχε αστυνομία, δεν υπάρχει στο κτίριο κάλυψη από αστυνομικό. Υπάρχει φύλαξη ιδιωτική αλλά δεν υπάρχει από αστυνομικό. Γι' αυτό και πέρασε μέσα εύκολα. Ίσως είδε ότι έλειπε από κάτω ο αστυνομικός, ο φρουρός δηλαδή» ανέφερε χαρακτηριστικά και προσέθεσε:«Θέλω να επιστρέψω με ασφάλεια και σιγουριά. Υποχρέωσή μας είναι να εξυπηρετούμε τον πολίτη, αλλά και υποχρέωση της πολιτείας είναι να προφυλάσσει τους εργαζόμενους που δουλεύουν γι' αυτό. Δεν μπορούμε να ζούμε με το φόβο και με την απειλή καθημερινά τόσων ασφαλισμένων που δεν είμαστε εμείς υπόλογοι για αυτή την κατάσταση που έχουν φτάσει οι άνθρωποι».

Όσο για την κατάσταση του τραυματισμένου συμβασιούχου της ΔΥΠΑ, ανέφερε ότι επικοινώνησε μαζί του. «Περιμένει να δει τι θα γίνει σήμερα γιατί απ' ότι μου είπε το πόδι του είναι γεμάτο από τα σκάγια. Δεν ξέρω κάτι άλλο γιατί είναι πρησμένο αν θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ή όχι» τόνισε κλείνοντας η κυρία Κατερίνα.



ΠΟΠΟΚΠ: «Δεν είμαστε αναλώσιμοι – Οι δημόσιοι υπάλληλοι έγιναν ο σάκος του μποξ» Με αφορμή την ένοπλη επίθεση, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ) είχε κηρύξει για σήμερα, Τετάρτη 29 Απριλίου, 24ωρη πανελλαδική απεργία στον ΕΦΚΑ.



Η Ομοσπονδία εξέφρασε τη συμπαράστασή της στον τραυματισμένο συνάδελφο, ο οποίος εργάζεται ως συμβασιούχος του προγράμματος της ΔΥΠΑ, και σε όλους τους υπαλλήλους που βίωσαν την επίθεση.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επίθεση αυτή είναι αποτέλεσμα του «κοινωνικού αυτοματισμού» που υποδαυλίζεται από τις κυβερνήσεις, μετατρέποντας τους δημόσιους υπαλλήλους σε στόχο. Η ΠΟΠΟΚΠ τονίζει ότι το συμβάν δεν είναι μεμονωμένο, αλλά κομμάτι της καθημερινότητας σε υποστελεχωμένες υπηρεσίες όπου εκτονώνεται η λαϊκή αγανάκτηση για την ακρίβεια, τις χαμηλές συντάξεις και τις ιδιωτικοποιήσεις.



Οι εργαζόμενοι διαμηνύουν πως δεν είναι αναλώσιμοι και απαιτούν άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, κατάργηση της ελαστικής εργασίας και μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Παράλληλα, ζητούν μόνιμη φύλαξη στις υπηρεσίες, ουσιαστικό έλεγχο ασφάλειας και υγιεινής, καθώς και γενναίες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις για την αντιμετώπιση της φτώχειας.