Ο 89χρονος είπε σε έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ να σκύψει και πυροβόλησε έναν άλλον, πώς έγινε η επίθεση
Ο 89χρονος είπε σε έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ να σκύψει και πυροβόλησε έναν άλλον, πώς έγινε η επίθεση
«Δεν ήταν σε καλή κατάσταση» αναφέρει ο διοικητής του ΕΦΚΑ για τον ηλικιωμένο δράστη - Ο τραυματίας έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο και δεν κινδυνεύει η ζωή του
Για τη σοκαριστική επίθεση στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, όπου ένας 89χρονος μπήκε στο κτίριο, ανέβηκε στον τέταρτο όροφο και πυροβόλησε υπάλληλο με καραμπίνα τραυματίζοντάς τον στο πόδι, μίλησε στο Protothema.gr ο διοικητής του οργανισμού, Δρ. Αλέξανδρος Βαρβέρης.
Όπως και τόνισε ο κ. Βαρβέρης, το θύμα της επίθεσης έχει τραυματιστεί στο πόδι, έχασε πολύ αίμα και έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο.
Περιγράφοντας πώς έγινε η επίθεση, ο κ. Βαρβέρης είπε ότι ο ηλικιωμένος δράστης ανέβηκε στον 4ο όροφο, σήκωσε την καραμπίνα, είπε σε έναν υπάλληλο να σκύψει και χτύπησε έναν άλλον.
Σε δηλώσεις του στο ΕΡΤnews Radio 105,8, ο διοικητής του ΕΦΚΑ σχολίασε τα εξής σχετικά με τα πιθανά κίνητρα του δράστη: «Αυτό παραμένει άγνωστο. Νομίζω ότι έχει θέματα ο άνθρωπος ο οποίος έκανε αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι είχε κάτι να κάνει με τον ΕΦΚΑ, αλλά δεν μπορώ να επιβεβαιώσω την πληροφορία ακόμα».
«Δεν νομίζω ότι το έκανε σκόπιμα. Νομίζω ήταν σε κατάσταση, όχι καλή», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Υπενθυμίζεται ότι αφού έφυγε από το Εφετείο, ο 89χρονος ρακοσυλλέκτης πήρε ταξί κρύβοντας το όπλο του, έφτασε στο Εφετείο στη Λουκάρεως και πυροβόλησε και τραυμάτισε άλλες τέσσερις γυναίκες, ενώ παραμένει μέχρι αυτήν την ώρα ασύλληπτος.
Όπως και τόνισε ο κ. Βαρβέρης, το θύμα της επίθεσης έχει τραυματιστεί στο πόδι, έχασε πολύ αίμα και έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο.
Περιγράφοντας πώς έγινε η επίθεση, ο κ. Βαρβέρης είπε ότι ο ηλικιωμένος δράστης ανέβηκε στον 4ο όροφο, σήκωσε την καραμπίνα, είπε σε έναν υπάλληλο να σκύψει και χτύπησε έναν άλλον.
Σε δηλώσεις του στο ΕΡΤnews Radio 105,8, ο διοικητής του ΕΦΚΑ σχολίασε τα εξής σχετικά με τα πιθανά κίνητρα του δράστη: «Αυτό παραμένει άγνωστο. Νομίζω ότι έχει θέματα ο άνθρωπος ο οποίος έκανε αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι είχε κάτι να κάνει με τον ΕΦΚΑ, αλλά δεν μπορώ να επιβεβαιώσω την πληροφορία ακόμα».
«Δεν νομίζω ότι το έκανε σκόπιμα. Νομίζω ήταν σε κατάσταση, όχι καλή», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Υπενθυμίζεται ότι αφού έφυγε από το Εφετείο, ο 89χρονος ρακοσυλλέκτης πήρε ταξί κρύβοντας το όπλο του, έφτασε στο Εφετείο στη Λουκάρεως και πυροβόλησε και τραυμάτισε άλλες τέσσερις γυναίκες, ενώ παραμένει μέχρι αυτήν την ώρα ασύλληπτος.
