«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα, ο πλήρης οδηγός για γονείς και επιμελητές
«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα, ο πλήρης οδηγός για γονείς και επιμελητές
Ανοίγει η πλατφόρμα για τις νταντάδες της γειτονιάς - Ποιες οι προϋποθέσεις που πρέπει να έχει η νταντά και ποιες μητέρες δικαιούνται την ενίσχυση
Ανοίγει σε λίγες ώρες η πλατφόρμα του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», ntantades.gov.gr.
Το πρόγραμμα έρχεται να απαντήσει στην έλλειψη δομών για τη στήριξη νέων γονέων καθώς αφορά τις ηλικίες από 2 μηνών έως 2,5 ετών και να προσφέρει ένα σύγχρονο και οργανωμένο πλαίσιο φύλαξης (μετά αναλαμβάνουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί).
Προβλέπεται ενίσχυση 500€/τέκνο η οποία δίνεται στην οικογένεια με τη μορφή voucher και ο επιμελητής πληρώνεται στο τέλος του μήνα με τη μορφή εργόσημου που καλύπτεται από το κράτος.
«Εάν η μανούλα είναι πλήρους απασχόλησης, θα λάβει 500 ευρώ τον μήνα για τον φροντιστή. Εάν η μανούλα είναι μερικής απασχόλησης θα λάβει 300 ευρώ. Για πρώτη φορά εντάσσουμε και τις μανούλες φοιτήτριες και δίνουμε και τη δυνατότητα στις άνεργες μανούλες για τρεις μήνες να λάβουν το ποσό των 300 ευρώ για να μπορέσουν να κάνουν συναντήσεις, να δώσουν συνεντεύξεις, να μπορέσουν και οι ίδιες να βρουν μία δουλειά».
-Tο πρόγραμμα απευθύνεται σε μητέρες με εισόδημα:
-Έως 24.000€ για 1 παιδί
-Έως 27.000€ για 2 παιδιά
Για οικογένειες με 3 ή περισσότερα παιδιά, τα εισοδηματικά κριτήρια αίρονται.
Τα 500€ της ενίσχυσης δίνονται σε μητέρες με πλήρη απασχόληση. Για φοιτήτριες ή μερικής απασχόλησης εργαζόμενες μητέρες η ενίσχυση πέφτει στα 300€. Για τις άνεργες μητέρες προβλέπονται επίσης 300€ όμως είναι για 3 μήνες.
Οι γονείς έχουν το δικαίωμα, εφόσον δεν μείνουν ικανοποιημένοι, να αλλάξουν επιμελητή.
Το πρόγραμμα έρχεται να απαντήσει στην έλλειψη δομών για τη στήριξη νέων γονέων καθώς αφορά τις ηλικίες από 2 μηνών έως 2,5 ετών και να προσφέρει ένα σύγχρονο και οργανωμένο πλαίσιο φύλαξης (μετά αναλαμβάνουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί).
Προβλέπεται ενίσχυση 500€/τέκνο η οποία δίνεται στην οικογένεια με τη μορφή voucher και ο επιμελητής πληρώνεται στο τέλος του μήνα με τη μορφή εργόσημου που καλύπτεται από το κράτος.
Οι προϋποθέσεις για τις μητέρες προκειμένου να ενταχθούν«Εάν έχει ένα παιδί, ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 24.000 ευρώ, αν έχει 2 παιδιά ετήσιο ατομικό εισόδημα μέχρι 27.000 ευρώ, αν έχει 3 και πάνω παιδιά, κανένα εισοδηματικό κριτήριο».
«Εάν η μανούλα είναι πλήρους απασχόλησης, θα λάβει 500 ευρώ τον μήνα για τον φροντιστή. Εάν η μανούλα είναι μερικής απασχόλησης θα λάβει 300 ευρώ. Για πρώτη φορά εντάσσουμε και τις μανούλες φοιτήτριες και δίνουμε και τη δυνατότητα στις άνεργες μανούλες για τρεις μήνες να λάβουν το ποσό των 300 ευρώ για να μπορέσουν να κάνουν συναντήσεις, να δώσουν συνεντεύξεις, να μπορέσουν και οι ίδιες να βρουν μία δουλειά».
-Tο πρόγραμμα απευθύνεται σε μητέρες με εισόδημα:
-Έως 24.000€ για 1 παιδί
-Έως 27.000€ για 2 παιδιά
Για οικογένειες με 3 ή περισσότερα παιδιά, τα εισοδηματικά κριτήρια αίρονται.
Τα 500€ της ενίσχυσης δίνονται σε μητέρες με πλήρη απασχόληση. Για φοιτήτριες ή μερικής απασχόλησης εργαζόμενες μητέρες η ενίσχυση πέφτει στα 300€. Για τις άνεργες μητέρες προβλέπονται επίσης 300€ όμως είναι για 3 μήνες.
Οι γονείς έχουν το δικαίωμα, εφόσον δεν μείνουν ικανοποιημένοι, να αλλάξουν επιμελητή.
