Μπετονιέρα κατέληξε σε αυλή σπιτιού στη Ρόδο, δείτε φωτογραφία
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Τροχαίο μπετονιέρα Τραυματίας

Ο οδηγός της μπετονιέρα τραυματίστηκε ελαφρά και βγήκε μόνος του από το όχημα - Δέκα λεπτά πριν το ατύχημα έπαιζαν παιδιά στην αυλή

Μπετονιέρα φορτωμένη με σκυρόδεμα κατέληξε στην αυλή σπιτιού στη Ρόδο, στην περιοχή της Ιξιάς.

Ο οδηγός της μπετονιέρα τραυματίστηκε ελαφρά και βγήκε μόνος του από το όχημα. Σύμφωνα με το rodiaki.gr, είπε στους συναδέλφους του ότι τα φρένα της μπετονιέρας δεν λειτούργησαν λίγο πριν τη στροφή με τον ίδιο να επιχειρεί να κόψει ταχύτητα με το χειρόφρενο, χωρίς αποτέλεσμα.

Δέκα λεπτά πριν το ατύχημα, στην αυλή έπαιζαν παιδιά, κατά τις ίδιες πληροφορίες. Η μπετονιέρα μαζί με το σκυρόδεμα ζυγίζει 33 τόνους και αναμένεται να ανασυρθεί με ειδικό γερανοφόρο. Αν η επιχείρηση αποτύχει, τότε οι τεχνικοί θα εξετάσουν τη διαδικασία του τεμαχισμού του οχήματος σε μικρότερα κομμάτια.

Για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργείται προανάκριση.

Δείτε φωτογραφία: 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης