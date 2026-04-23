Μπετονιέρα κατέληξε σε αυλή σπιτιού στη Ρόδο, δείτε φωτογραφία
Ο οδηγός της μπετονιέρα τραυματίστηκε ελαφρά και βγήκε μόνος του από το όχημα - Δέκα λεπτά πριν το ατύχημα έπαιζαν παιδιά στην αυλή
Μπετονιέρα φορτωμένη με σκυρόδεμα κατέληξε στην αυλή σπιτιού στη Ρόδο, στην περιοχή της Ιξιάς.
Ο οδηγός της μπετονιέρα τραυματίστηκε ελαφρά και βγήκε μόνος του από το όχημα. Σύμφωνα με το rodiaki.gr, είπε στους συναδέλφους του ότι τα φρένα της μπετονιέρας δεν λειτούργησαν λίγο πριν τη στροφή με τον ίδιο να επιχειρεί να κόψει ταχύτητα με το χειρόφρενο, χωρίς αποτέλεσμα.
Δέκα λεπτά πριν το ατύχημα, στην αυλή έπαιζαν παιδιά, κατά τις ίδιες πληροφορίες. Η μπετονιέρα μαζί με το σκυρόδεμα ζυγίζει 33 τόνους και αναμένεται να ανασυρθεί με ειδικό γερανοφόρο. Αν η επιχείρηση αποτύχει, τότε οι τεχνικοί θα εξετάσουν τη διαδικασία του τεμαχισμού του οχήματος σε μικρότερα κομμάτια.
Για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργείται προανάκριση.
Δείτε φωτογραφία:
