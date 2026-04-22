Δεν είχα δει ανησυχητικά σημάδια στη σχέση της μητέρας μου με τον πρώην της που βρέθηκε νεκρός, λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη
Ο γιος της 43χρονης αγνοούμενης δηλώνει πως η μητέρα του είχε τσακωμούς με τον 38χρονο πριν χωρίσουν, ωστόσο το τελευταίο τρίμηνο «δεν είχε παραπονεθεί»
Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη στην Κρήτη που αγνοείται από την Κυριακή 19 Απριλίου, όταν και έφυγε από το σπίτι της στις Δαφνές. Δύο ημέρες μετά, στις 21 του μήνα, ο πρώην σύντροφός της βρέθηκε νεκρός ενώ ο γιος της, Βαγγέλης, δηλώνει πως η μητέρα έστειλε για πρώτη φορά αυτοματοποιημένο μήνυμα από το κινητό της την ημέρα της εξαφάνισης και ο ίδιος δεν είχε παρατηρήσει «ανησυχητικά σημάδια» στη σχέση της με τον 38χρονο.
Για τη σχέση που είχε η μητέρα του με τον πρώην σύντροφό της που βρέθηκε νεκρός, ο Βαγγέλης Ροζάκης είπε στον ΣΚΑΙ: «ήταν μια σχέση η οποία είχε τις εντάσεις της. Υπήρχαν κάποιοι τσακωμοί στο τέλος τώρα, πριν χωρίσουν. Ανησυχητικά σημάδια και τέτοια δεν έχει παρατηρήσει». Σε ερώτηση για το αν πιστεύει πως ενδέχεται να υπάρχει εμπλοκή του πρώην συντρόφου, απάντησε: «μετά από αυτό που έγινε μπορούμε να τα πιστέψουμε όλα. Όλα είναι πιθανά».
Τον πρώην σύντροφο που βρέθηκε νεκρός «τον γνωρίζαμε πολύ λίγο, ότι μας έλεγε η μητέρα μας πριν χωρίσουν πριν περίπου τρεις μήνες. Δεν μπορούμε να συνδέσουμε τα γεγονότα και ειδικά το γεγονός της αυτοκτονίας του πρώην συντρόφου με κάτι μεμπτό, κάτι να μας δώσει στοιχεία παράξενα ή να μας βγάλει κάπου», είπε ο κ. Ροζάκης στο Action24. «Προσωπικά δεν νομίζω ότι είναι ασύνδετα. Απλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για το αν συνδέεται αυτό το πράγμα με την εξαφάνιση της μητέρας μου», συμπλήρωσε.
Η αδερφή του, όταν ξύπνησε βρήκε ένα σημείωμα που «έγραφε η μητέρα μου ότι θα πήγαινε μια βόλτα με το αυτοκίνητο και δεν θα αργούσε. Μετά αρχίσαμε και παίρναμε τηλέφωνο τη μητέρα μας». Όπως είπε, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, «μας είχε στείλει ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα το κινητό της ότι θα μας καλέσει μετά και απλά δεν υπήρχε καμία απολύτως επαφή». Όπως έγραψε νωρίτερα το protothema.gr, το αυτοματοποιημένο μήνυμα έγραφε: «θα σε καλέσω αργότερα».
Μετά το «αυτοματοποιημένο μήνυμα» δεν υπήρξε άλλη επικοινωνία του κ. Ροζάκη με την μητέρα του «και αυτό δεν το θεωρούμε και κάτι που θα μας ηρεμήσει. Από τη στιγμή που δεν σήκωνε το τηλέφωνο και απλά στάλθηκε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα καταλαβαίνετε πως είναι παράξενο». Ο ίδιος είπε πως ήταν η πρώτη φορά που η μητέρα του έστειλε αυτοματοποιημένο μήνυμα.
Για τελευταία φορά, το κινητό της 43χρονης εξέπεμψε σήμα «στο ενδιάμεσο του χωριού όπου βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφος της μητέρας μου και στο δικό μας χωριό». Σε εκείνο το σημείο «απ’ όσο γνωρίζω όχι σύχναζαν, είχαν πάει. Μας το είχε πει και ο ίδιος ο πρώην σύντροφος σε επικοινωνία που είχαμε την ημέρα που την ψάχναμε».
Μετά τον χωρισμό, «η μητέρα μου δεν είχε παραπονεθεί ούτε ο πρώην σύντροφός της με είχε ενοχλήσει. Γενικότερα στο διάστημα της σχέσης τους υπήρχαν οι φυσιολογικοί καβγάδες και αυτά και διήμερο-τριήμερο που μπορεί να ήταν σε διάσταση μεταξύ τους υπήρχε μια ενόχληση από το συγκεκριμένο άτομο, να ρωτάει τι κάνει η μητέρα μου και όλα αυτά. Στην περίπτωση του χωρισμού του προηγούμενου τριμήνου δεν μας είχε ενοχλήσει, ούτε τα αδέρφια, ούτε τη μητέρα μου».
Ο κ. Ροζάκης είπε πως επικοινώνησε μαζί του η ΕΜΑΚ για να δώσει ένα ρούχο της μητέρας του «και να συνεχίσουν τις έρευνες τα σκυλιά».
«Ψάχνουμε ότι μπορούμε, κάτι νεότερο από την ΕΛΑΣ δεν έχουμε. Εμείς με τις Αρχές δεν έχουμε εμπλοκή γιατί ζητήθηκε από τους ίδιους να μην είμαστε μαζί και νομίζω είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να ψάχνουμε στο ίδιο σημείο. Οπότε έχουμε διασκορπιστεί στις γύρω περιοχή των Αθανάτων που υποθέτουμε πως έχει χαθεί η μητέρα μου. Περιμένουμε καταγραφικό υλικό. Είμαστε όλοι σε αναμονή», ανέφερε ο κ. Ροζάκης.
Σύμφωνα με τον κ. Ροζάκη, δεν υπάρχει κάποια μαρτυρία ατόμου που είδε τη μητέρα του «και εγώ με τον αδερφό μου γυρνούσαμε όλη μέρα εχθές, είδαμε περαστικούς και ενημερώσαμε, δώσαμε πινακίδες του οχήματος και πληροφορίες για τη μητέρα μου».
Πρώτη φορά που έστειλε αυτοματοποιημένο μήνυμα
Τελευταίο σήμα
«Η μητέρα μου δεν είχε παραπονεθεί»
Η αγνοούμενη «τη Δευτέρα δεν είχε φανεί στη δουλειά. Υπήρχε ένα δικαστήριο -αυτό το έχουμε ξαναδώσει σαν πληροφορία- με τον πατέρα μας που αφορούσε το διαζύγιο τους εδώ και έξι-επτά χρόνια. Ήταν εξ’ αναβολής δικαστήριο, δεν υπήρχε λόγος φόβου για να μην βρεθεί σε αυτό το δικαστήριο. Και ούτως ή άλλως εμείς τα ίχνη της τα ψάχναμε από την Κυριακή».
«Εγώ υποθέτω πως μπορεί να θέλει να επικοινωνήσει και να μην μπορεί επειδή δεν έχει μπαταρία το κινητό της», είπε σε άλλο σημείο.
«Δεν θέλουμε να σκεφτούμε το αρνητικό σενάριο. Νομίζω δεν θα μας βοηθήσει τώρα εφόσον είμαστε ακόμα σε μία κατάσταση ψυχραιμίας -περίπου- έχουμε καταφέρει να διαχειριστούμε κάπως καλά τα πράγματα και δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε αρνητικά», ανέφερε μεταξύ άλλων.
