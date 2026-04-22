Δεν είχα δει ανησυχητικά σημάδια στη σχέση της μητέρας μου με τον πρώην της που βρέθηκε νεκρός, λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

Η αγνοούμενη «τη Δευτέρα δεν είχε φανεί στη δουλειά. Υπήρχε ένα δικαστήριο -αυτό το έχουμε ξαναδώσει σαν πληροφορία- με τον πατέρα μας που αφορούσε το διαζύγιο τους εδώ και έξι-επτά χρόνια. Ήταν εξ’ αναβολής δικαστήριο, δεν υπήρχε λόγος φόβου για να μην βρεθεί σε αυτό το δικαστήριο. Και ούτως ή άλλως εμείς τα ίχνη της τα ψάχναμε από την Κυριακή».«Εγώ υποθέτω πως μπορεί να θέλει να επικοινωνήσει και να μην μπορεί επειδή δεν έχει μπαταρία το κινητό της», είπε σε άλλο σημείο.«Δεν θέλουμε να σκεφτούμε το αρνητικό σενάριο. Νομίζω δεν θα μας βοηθήσει τώρα εφόσον είμαστε ακόμα σε μία κατάσταση ψυχραιμίας -περίπου- έχουμε καταφέρει να διαχειριστούμε κάπως καλά τα πράγματα και δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε αρνητικά», ανέφερε μεταξύ άλλων.