Νέα στοιχεία στο θρίλερ της Κρήτης: Τροχαίο κοντά στην περιοχή που κόπηκε το σήμα του κινητού της Ελευθερίας είχε ο πρώην σύντροφός της, «κλειδί» η διαδρομή του λευκού ΙΧ
Απόλυτη προτεραιότητα των Αρχών η χαρτογράφηση της πορείας του λευκού αυτοκινήτου της Ελευθερίας Γιακουμάκη - Εντείνονται οι έρευνες με drones και ειδικές δυνάμεις
Την ώρα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στην Κρήτη, νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο 40χρονος πρώην σύντροφός της, την ημέρα της εξαφάνισης της Ελευθερίας, είχε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή των Αθανάτων, κοντά στο σημείο που εντοπίστηκε για τελευταία φορά το στίγμα του κινητού της 43χρονης. Στη συνέχεια ο άντρας κάλεσε ταξί και έφυγε.
Πού στρέφονται οι έρευνεςΥπενθυμίζεται ότι η 43χρονη αγνοείται από την Κυριακή 19 Απριλίου. Εκείνη τη μέρα έφυγε από το σπίτι της στις Δαφνές οδηγώντας ένα λευκό Honda HR-V. Έκτοτε η τύχη της αγνοείται. Οι έρευνες της Ασφάλειας Ηρακλείου για την εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας κινούνται μεθοδικά και σε πολλαπλά επίπεδα, με τους αξιωματικούς να δίνουν απόλυτη προτεραιότητα σε ένα κρίσιμο στοιχείο: τη χαρτογράφηση της πορείας του λευκού αυτοκινήτου της.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η πλήρης ανασύσταση της διαδρομής του οχήματος θεωρείται το «κλειδί» για να βρεθεί η άκρη του νήματος. Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας, σε συνδυασμό με μαρτυρίες και γεωγραφική αποτύπωση των τελευταίων κινήσεων της 43χρονης.
Γιατί «χτενίζεται» η περιοχή των ΑθανάτωνΟι εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή των Αθανάτων δεν είναι τυχαίες. Συνδέονται άμεσα με το περιστατικό της πτώσης με μηχανή που επικαλέστηκε ο 40χρονος πρώην σύντροφος της αγνοούμενης, ο οποίος λίγες ώρες αργότερα έβαλε τέλος στη ζωή του. Κοντά στο σημείο, μάλιστα, έχει βρεθεί μία θήκη καραμπίνας και εξετάζεται αν ανήκει στον 40χρονο.
Το σημείο όπου φέρεται να σημειώθηκε το τροχαίο έχει τεθεί στο μικροσκόπιο, με την Ασφάλεια να εξετάζει εξονυχιστικά αν πρόκειται για πραγματικό ατύχημα ή αν σχετίζεται με τις εξελίξεις στην υπόθεση.
Παράλληλα, οι αστυνομικοί επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν το συγκεκριμένο περιστατικό συνδέεται χρονικά και χωρικά με την παρουσία της 43χρονης στην ίδια περιοχή.
Οι βασικές προτεραιότητες των ΑρχώνΗ έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά τον εντοπισμό της διαδρομής του οχήματος της 43χρονης, με τις Αρχές να προχωρούν σε καρέ-καρέ ανάλυση υλικού από κάμερες, προκειμένου να διαπιστωθεί πού κατέληξε το αυτοκίνητο.
Παράλληλα, εξετάζεται η χαρτογράφηση των επαφών και των κινήσεών της, με στόχο να αποσαφηνιστεί ποιοι την είδαν, με ποιους ενδέχεται να συναντήθηκε και τι ακριβώς συνέβη στο κρίσιμο χρονικό διάστημα πριν εξαφανιστεί.
Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη διερεύνηση του ρόλου του 40χρονου πρώην συντρόφου της. Οι Αρχές εξετάζουν την πτώση με τη μηχανή, τις κινήσεις του, αλλά και την μετέπειτα αυτοκτονία του, ως ενδεχόμενα συνδεόμενα στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση.
«Κλειδί» το χαμένο κομμάτι της διαδρομήςΟι αξιωματικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου εκτιμούν ότι η απάντηση στο μυστήριο βρίσκεται στο σημείο όπου χάνονται τα ίχνη του αυτοκινήτου της 43χρονης.
Εάν εντοπιστεί η ακριβής πορεία και το τελικό σημείο στάσης του οχήματος, τότε –όπως λένε χαρακτηριστικά– «θα ξετυλιχτεί το κουβάρι» και θα φωτιστούν τα γεγονότα που οδήγησαν στην εξαφάνιση της 43χρονης.
Αγώνας δρόμου για απαντήσειςΜε τη συνδρομή της ΕΜΑΚ, drones και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, οι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ η Ασφάλεια Ηρακλείου εξετάζει κάθε πιθανό σενάριο, χωρίς να αποκλείει καμία εκδοχή.
Οι επόμενες ώρες χαρακτηρίζονται κρίσιμες, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να ενώσουν τα κομμάτια ενός παζλ που μέχρι στιγμής παραμένει σκοτεινό.
