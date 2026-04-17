Πέταξε οικοδομικά απόβλητα στον Ταύρο και συνελήφθη, δείτε φωτογραφίες
Πρόκειται για έναν 33χρονο αλλοδαπό

Συνελήφθη 33χρονος αλλοδαπός για απόρριψη στερεών αποβλήτων στον Ταύρο.

Ο 33χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της ΓΑΔΑ, να κινείται με όχημα στην περιοχή του Ταύρου όπου σε οικόπεδο απέρριψε σακούλες οι οποίες περιείχαν στερεά οικοδομικά απόβλητα.

Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Μοσχάτου – Ταύρου, ενώ επιπλέον κατασχέθηκε το εν λόγω όχημα που χρησιμοποιούνταν για την απόρριψη των παράνομων υλικών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Μοσχάτου – Ταύρου για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Δείτε φωτογραφίες: 

