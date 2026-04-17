Πάτρα: 16χρονος μπήκε σε σπίτι, ξυλοκόπησε 20χρονο και τον λήστεψε
Ο ανήλικος φέρεται, μαζί με συνεργό του, να άσκησε βία και απειλές πριν αρπάξει χρήματα και κινητό τηλέφωνο

Ένας 16χρονος έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές ως βασικός κατηγορούμενος για επίθεση και ληστεία σε βάρος 20χρονου μέσα στο σπίτι του στην Πάτρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, όταν ο ανήλικος, μαζί με ακόμα έναν άγνωστο ακόμη συνεργό του, πήγαν στο σπίτι του 20χρονου. Εκεί φέρεται να άσκησαν σωματική βία και απειλές, αφαιρώντας το κινητό του τηλέφωνο και ένα μικρό χρηματικό ποσό.

Όπως αναφέρει το pelop.gr μετά την καταγγελία από τον 20χρονο, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνες και αξιοποιώντας α στοιχεία που συγκέντρωσαν στο πλαίσιο της προανάκρισης, κατάφεραν να φτάσουν στην ταυτοποίηση του 16χρονου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για ληστεία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και η μητέρα του, η οποία κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας του. Η δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
