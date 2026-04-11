Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Κέρκυρα: Οι «Μπότηδες» έστειλαν το μήνυμα της πρώτης Ανάστασης, δείτε εικόνες και βίντεο
Χιλιάδες κόσμου για ακόμα μια χρονιά γιορτάζουν την πρώτη Ανάσταση στη Κέρκυρα με τους Μπότηδες
Το σπάσιμο των Μπότηδων είναι το πιο φημισμένο πασχαλινό έθιμο στην Κέρκυρα, που λαμβάνει χώρα το Μεγάλο Σάββατο στις 11:00 π.μ. αμέσως μετά την Πρώτη Ανάσταση.
Οι κάτοικοι ρίχνουν από τα στολισμένα μπαλκόνια της παλιάς πόλης (κυρίως γύρω από τη Σπιανάδα και το Λιστόν) μεγάλα πήλινα κανάτια (μπότηδες) γεμάτα νερό, κάνοντας εκκωφαντικό θόρυβο για να «σπάσουν» το κακό.
Συγκεκριμένα, με το σήμα της Πρώτης Ανάστασης, στις 11 το πρωί, οι κάτοικοι της Κέρκυρας πετούν τεράστια κανάτια γεμάτα νερό – τους μπότηδες – από τα μπαλκόνια τους. Οι μπότηδες είναι τα πήλινα κανάτια με στενό στόμιο και δυο χερούλια στο πλάι για τη μεταφορά τους. Τα μπαλκόνια είναι στολισμένα και οι κάτοικοι δένουν στους μπότηδες κόκκινες κορδέλες – το κόκκινο είναι το χρώμα της Κέρκυρας.
