Κομοτηνή Ξάνθη Μουφτήδες Μουσουλμάνοι

Απάντηση στην Άγκυρα από τη Μουφτεία Κομοτηνής: Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό

Τονίζει ότι το καθεστώς βασίζεται στη βούληση της Ελλάδας και όχι σε διεθνή συνθήκη – Σημειώνει ότι η Τουρκία δεν παρέχει αντίστοιχα δικαιώματα στους μουσουλμάνους πολίτες της

Απάντηση στην Άγκυρα από τη Μουφτεία Κομοτηνής: Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό
«Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό της Μουφτείας στο πλαίσιο της έννομης τάξης της και παρέχει στα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, εφόσον το επιθυμούν, το δικαίωμα εφαρμογής του ισλαμικού δικαίου σε ζητήματα προσωπικού δικαίου», αναφέρει σε ανάρτηση της η Μουφτεία Κομοτηνής.


«Στο πλαίσιο αυτό, ο Μουφτής ασκεί και καθήκοντα ιεροδικαστή. Το ιδιαίτερο αυτό καθεστώς στην Ευρώπη δεν απορρέει από καμία συνθήκη, γεγονός που αναγνώρισε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (υπόθεση Χατιτζέ Μολά Σαλή), αλλά βασίζεται αποκλειστικά στη βούληση της Ελλάδας», σημειώνει και προσθέτει: «Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει κανένα αντίστοιχο δικαίωμα στους μουσουλμάνους πολίτες της ούτε στους Μουφτήδες της οι οποίοι διορίζονται απευθείας από το Diyanet με προεδρικό διάταγμα χωρίς καμία διαδικασία ενώ ποτέ κανείς δεν πρότεινε να εκλέγονται οι Μουφτήδες στην Τουρκία από τους πολίτες.

Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης είναι γηγενής και διαθέτει μακρά παράδοση ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας με τους χριστιανούς συμπολίτες μας. Καθώς είμαστε όλοι Έλληνες πολίτες, ανήκουμε στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια και εντός αυτής θέλουμε να διατηρήσουμε την ιδιαίτερη θέση μας διαφυλάσσοντας παράλληλα την ιστορία και την ταυτότητά μας ως πιστοί και υπερήφανοι μουσουλμάνοι», αναφέρεται στην ανάρτηση.
