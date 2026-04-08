Μειονοτικό ζήτημα προσπαθεί να εγείρει και πάλι η Άγκυρα, με αφορμή τη διαδικασία για την ανάδειξη μουφτήδων σε Ξάνθη και Κομοτηνή

Η Τουρκία και οι σκληροπυρηνικοί παράγοντες της μειονότητας αντιδρούν στη διαδικασία ανάδειξης των μουφτήδων

Μειονοτικό ζήτημα προσπαθεί να εγείρει και πάλι η Άγκυρα, με αφορμή τη διαδικασία ανάδειξης μουφτήδων στην Ξάνθη και την Κομοτηνή βάσει του νέου νόμου, ενώ είχε ήδη αναδειχθεί νέος μουφτής Διδυμοτείχου, λύνοντας έτσι μια σημαντική εκκρεμότητα.

Τον Φεβρουάριο, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκήρυξε τις θέσεις μουφτή στις Μουφτείες Κομοτηνής και Ξάνθης, όπου, σύμφωνα με το νόμο, η θητεία του εκάστοτε μουφτή θα είναι πενταετής, με δυνατότητα ανανέωσης για μία φορά.

Η Τουρκία και οι σκληροπυρηνικοί παράγοντες της μειονότητας αντιδρούν στη διαδικασία ανάδειξης των μουφτήδων, απαιτώντας την αναγνώριση των ψευδομουφτήδων και υπονομεύουν ολόκληρη τη διαδικασία, η οποία είχε στόχο την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και τη διαφανή λειτουργία των Μουφτειών, αλλά και την απεξάρτησή τους από την τουρκική επιρροή.

Το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με ανακοίνωσή του, κάνει λόγο για «περίφραση των δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας στην Θράκη» και δηλώνει ότι «ο τερματισμός των καταπιεστικών πρακτικών της Ελλάδας προς τους ομογενείς θα επηρεάσει θετικά τις διμερείς σχέσεις», υπονοώντας ότι, σε διαφορετική περίπτωση, η ανάδειξη των νέων μουφτήδων βάσει της ελληνικής νομοθεσίας θα είχε αρνητικές συνέπειες στις ελληνo-τουρκικές σχέσεις.


Η ανακοίνωση του Τουρκικού ΥΠΕΞ

«Η Ελλάδα περιφρονεί επίμονα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες της Τουρκικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη που κατοχυρώνονται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης, μη αναγνωρίζοντας τους εκλεγμένους Μουφτήδες.

Η πρόσφατη διαδικασία καθορισμού «διορισμένου Μουφτή» στο Διδυμότειχο με το πρόσχημα των «εκλογών», χωρίς διαβούλευση με τους εκπροσώπους και τους φορείς της Τουρκικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη, επιχειρείται τώρα και στη Ροδόπη και την Ξάνθη. Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτές τις πρακτικές. Θα θέλαμε για άλλη μια φορά να επιστήσουμε την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στο γεγονός ότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει τους εκλεγμένους θρησκευτικούς ηγέτες μιας επίσημης μειονότητας στην επικράτειά της.

Τονίζουμε ότι ο τερματισμός των κατασταλτικών πρακτικών της Ελλάδας προς τους ομογενείς μας θα επηρεάσει θετικά τις διμερείς μας σχέσεις. Καλούμε τις ελληνικές αρχές να γυρίσουν πίσω από τον λάθος δρόμο που ακολουθούν επίμονα σχετικά με την Τουρκική Μειονότητα στη Δυτική Θράκη.

Η Τουρκία, έχοντας επίσης υπόψη τις συμβατικές της υποχρεώσεις, θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την προστασία των δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη».
Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

