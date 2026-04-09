Τι καιρό θα κάνει μέχρι το Μεγάλο Σάββατο, με ηλιοφάνεια το Πάσχα - Η πρόγνωση του Τσατραφύλλια στο protothema

Ασθενής αστάθεια χωρίς προβλήματα, με βοριάδες έως 6 μποφόρ – Βελτίωση την Κυριακή του Πάσχα, ιδανικές συνθήκες για το ψήσιμο του οβελία

Αλλάζει λίγο χωρίς όμως να δημιουργήσει προβλήματα ο καιρός όσο πλησιάζουμε προς το Πάσχα σύμφωνα με τον φυσικό - μετεωρολόγο του protothema Γιώργο Τσατραφύλλια.

Η όποια αστάθεια θα είναι περιορισμένη και η θερμοκρασία θα πέσει λίγο.

Πιο αναλυτικά για σήμερα Μεγάλη Πέμπτη μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά κυρίως στα βόρεια, και την Κρήτη.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 22 με 23 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 20- 21 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Επιπλέον το βράδυ θα έχει περισσότερη ψύχρα με τα θερμόμετρα να μην ξεπερνούν τους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου στα νησιά και τους 11 στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Ο καιρός με τον Γιώργο Τσατραφύλλια


Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί μέχρι 6 μποφόρ και από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο, μέχρι 5 μποφόρ, δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Στην Αττική κυρίως μετά το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα για λίγες ψιχάλες .Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στον Ευβοϊκό και τα 3 μποφόρ στο Σαρωνικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται μόνο λίγη συννεφιά. Βορειοδυτικοί άνεμοι μέχρι 3 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς.

Τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο προβλέπονται εξασθενημένες βροχές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι θάλασσες θα είναι καλοτάξιδες αφού οι βοριάδες δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.
Για την Κυριακή του Πάσχα, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δίνουν πολύ καλό καιρό και σε στεριά και σε θάλασσα. Το ψήσιμο του οβελία θα γίνει με ηλιοφάνεια και θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία!
