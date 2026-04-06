Γυναικολόγος ξέχασε για πέντε μήνες βελόνα 13 εκατοστών στην κοιλιά ασθενούς, η γυναίκα υπέστη νεφρική ανεπάρκεια
Το δικαστήριο επέβαλε ποινή 5 μηνών για αμέλεια στον γυναικολόγο, αλλά παρέλειψε τη δεύτερη κατηγορία για τη βελόνα επί πεντάμηνο στο περιτόναιο - Το Ανώτατο Δικαστήριο ανέπεμψε την υπόθεση σε νέα δίκη
Γιατρός γυναικολόγος ξέχασε επί πέντε μήνες στην κοιλιά 59χρονης γυναίκας, βελόνα τύπου Veress, 13 εκατοστών, που χρησιμοποιείται στις λαπαροσκοπήσεις, με αποτέλεσμα, πλέον των άλλων, να υποστεί νεφρική ανεπάρκεια. Παρ’ όλα αυτά, οι δικαστές της Θεσσαλονίκης όχι μόνο του επέβαλαν ποινή-χάδι, αλλά ξέχασαν, με τη σειρά τους, να του επιβάλουν ποινή και για τη δεύτερη κατηγορία που είχε αποδοθεί στον γιατρό.
Ωστόσο, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είδε ότι κάτι δεν πάει καλά στην υπόθεση αυτή και άσκησε αναίρεση κατά της καταδικαστικής απόφασης, η οποία έγινε δεκτή από το Ποινικό Τμήμα, το οποίο ανέπεμψε την υπόθεση στο Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, προκειμένου να δικάσει και πάλι την υπόθεση για τη δεύτερη κατηγορία που είχε αρχικά αποδοθεί, αλλά και για να του επιβληθεί και δεύτερη ποινή.
Η επέμβασηΗ 59χρονη γυναίκα πήγε σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης προκειμένου να υποβληθεί σε λαπαροσκοπική αφαίρεση κυστικών μορφωμάτων. Την επέμβαση πραγματοποίησε ο επί πολλά έτη γιατρός μαιευτήρας-χειρουργός γυναικολόγος της άτυχης γυναίκας, ο οποίος γνώριζε το ιατρικό ιστορικό της, με τη συνδρομή μάλιστα δεύτερου γιατρού χειρουργού βοηθού και ενός νοσηλευτή με την ιδιότητα του εργαλειοδότη.
Στο πρακτικό χειρουργείου που συντάχθηκε από τον γυναικολόγο αναγράφηκε: «Εκτελέσθηκε είσοδος στην περιτοναϊκή κοιλότητα με βελόνη Veress, με μικρή τομή του δέρματος διομφαλικά, για την επίτευξη πνευμοπεριτοναίου και μετά την είσοδο στην περιτοναϊκή κοιλότητα διαπιστώθηκε ευμέγεθες κυστικό μόρφωμα της αριστερής ωοθήκης περίπου 8-10 mm και εκτελέστηκε κυστεκτομή αριστερά, καθώς και εκτομή των εξαρτημάτων αμφοτερόπλευρα. Η χειρουργική επέμβαση ήταν ομαλή και η ασθενής την επόμενη ημέρα εξήλθε με οδηγίες στο σπίτι».
Περίπου 10 ημέρες μετά την επέμβαση, η 59χρονη επισκέφτηκε τον γυναικολόγο της, ο οποίος της αφαίρεσε τα ράμματα ,«διενήργησε κλινικό έλεγχο και υπερηχογραφική εξέταση στην κάτω κοιλιακή της χώρα, ώστε να ελέγξει τη μετεγχειρητική της πορεία, κατά την οποία δεν διαπίστωσε κάποια επιπλοκή και έκρινε ότι η πορεία της υγείας της βαίνει σύμφωνα με τα ιατρικώς προβλεπόμενα».
ΕπιπλοκέςΜόλις όμως η γυναίκα σταμάτησε τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής, άρχισε να αισθάνεται πόνο στην κοιλιακή χώρα. Εναν μήνα μετά επισκέφτηκε και πάλι τον γυναικολόγο της, ο οποίος διενήργησε νέο κλινικό έλεγχο και υπερηχογραφική εξέταση και δεν διαπίστωσε και πάλι «κάποια επιπλοκή και έκρινε ότι η πορεία της υγείας της βαίνει σύμφωνα με τα ιατρικώς προβλεπόμενα».
Παρ’ όλα αυτά, οι πόνοι της 59χρονης συνεχίζονταν και τον επισκέφτηκε για μία ακόμη φορά, χωρίς ωστόσο να διαγνώσει κάποια επιπλοκή και μάλιστα «την καθησύχασε ότι οι πόνοι είναι φυσιολογικοί και της συνέστησε να λαμβάνει παυσίπονα για την αντιμετώπιση του πόνου».
Συνολικά επισκέφτηκε τον γιατρό της τέσσερις φορές μετεγχειρητικά, χωρίς ωστόσο να διαπιστώσει εκείνος κάτι περίεργο, αλλά οι πόνοι χειροτέρευσαν και επιδεινώθηκαν σε έντονο βαθμό, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να επισκεφτεί άλλον γιατρό σε άλλη ιδιωτική κλινική. Εκεί, αφού υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων, διαγνώστηκε ότι πάσχει από «υδρονέφρωση αριστερού νεφρού επί στένωσης ουρητήρα» και της χορηγήθηκε αντιβιοτική αγωγή. Στη συνέχεια υπεβλήθη σε αξονική τομογραφία άνω - κάτω κοιλίας, όπου διαπιστώθηκε εντός της κοιλιακής της χώρας ότι υπάρχει ξένο σώμα.
Υποβλήθηκε σε δεύτερη επέμβαση για την αφαίρεση του ξένου μεταλλικού σώματος, το οποίο δεν ήταν άλλο από τη βελόνα Veress που είχε ξεχάσει ο γυναικολόγος κατά την πρώτη λαπαροσκοπική επέμβαση που είχε υποβληθεί στην προηγούμενη κλινική!
Η ζημιά στην υγεία της, όμως, είχε επέλθει, αφού ήδη έπρεπε να αντιμετωπίσει την πάθηση του ουρητήρα και της πυελονεφρίτιδας με την τοποθέτηση pigtail. Το τελευταίο είναι ένα stent που στοχεύει στην απρόσκοπτη ροή των ούρων προκειμένου να μη γίνεται κατακράτηση εντός του νεφρού, αποφεύγοντας έτσι τη διάτασή του, καθώς αυτό προκαλεί υδρονέφρωση, κάτι που είναι αρκετά επικίνδυνο για τα νεφρά.
Νεφρική ανεπάρκειαΑποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να υποβάλλεται κάθε έξι μήνες στην αλλαγή του pigtail για την αντιμετώπιση της βλάβης που έχει υποστεί. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει οξεία νεφρική ανεπάρκεια λόγω απόφραξης του αριστερού νεφρού.
Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης κήρυξε τον γιατρό ένοχο για την αξιόποινη πράξη της σωματικής βλάβης από αμέλεια και αφού του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου τού επέβαλε ποινή φυλάκισης πέντε μηνών με τριετή αναστολή!
Το ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου στο διά ταύτα είχε άλλη άποψη. Αρχικά, οι αρεοπαγίτες έκριναν ότι η απόφαση του Πλημμελειοδικείου δεν έχει την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και παράλληλα περιέχει αντιφάσεις.
Στη συνέχεια, όπως υπογραμμίζουν οι αρεοπαγίτες, το δικαστήριο της συμπρωτεύουσας κήρυξε τον γιατρό «ένοχο για την αξιόποινη πράξη της σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο σε βάρος της παθούσας, για τη στένωση του ουρητήρα και τη δημιουργία υδρονέφρωσης και, ως εκ τούτου, τη μείωση του λειτουργικού τμήματος του νεφρού της παθούσας, παραλείποντας να αποφανθεί και για το σκέλος της κατηγορίας, που συνίστατο στην επί πέντε μήνες παραμονή του ξένου σώματος (αιχμηρού) τμήματος βελόνης Veress εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας της παθούσας, για την οποία επίσης κατηγορείτο και για την οποία είχε κηρυχθεί πρωτοδίκως ένοχος, αναγκαίως δε και ως προς τη διάταξη περί επιβολής ποινής».
Τελικά, αναπέμφθηκε η υπόθεση στο δικαστήριο της Θεσσαλονίκης για να διεξαχθεί εκ νέου η δίκη και να επιβληθεί δεύτερη ποινή.
