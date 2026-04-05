Κυριακή με ανοιχτά καταστήματα: Πλημμύρισε από κόσμο η Ερμού, δείτε βίντεο
Η εμπορική κίνηση στους δρόμους της χώρας χτυπάει «κόκκινο», το εορταστικό ωράριο για το Πάσχα
Με την Κυριακή των Βαΐων να δίνει το σύνθημα για την έναρξη της πασχαλινής περιόδου, η εμπορική κίνηση στους δρόμους της χώρας χτυπάει «κόκκινο».
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Ερμού που από νωρίς το πρωί κατακλύζεται από χιλιάδες πολίτες, αλλά και τουρίστες. Άλλοι με γεμάτες τσάντες, άλλοι κάνοντας έρευνα αγοράς και πολλοί απλώς απολαμβάνοντας τη βόλτα τους στην «καρδιά» της πρωτεύουσας.
Τη Μεγάλη Παρασκευή, η αγορά θα ανοίξει «παραδοσιακά» αργότερα, από τις 13:00 έως τις 19:00, λόγω της θρησκευτικής κατάνυξης της ημέρας. Το Μεγάλο Σάββατο, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από το πρωί έως το απόγευμα (09:00 – 15:00 στην Αθήνα και 10:00 – 16:00 στη Θεσσαλονίκη), προτού κλείσουν για τις αργίες της Κυριακής και της Δευτέρας του Πάσχα.
Το ωράριο των καταστημάτων τη Μεγάλη ΕβδομάδαΑπό αύριο, Μεγάλη Δευτέρα, μπαίνουμε στους εντατικούς ρυθμούς του εορταστικού ωραρίου. Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν με συνεχές ωράριο από τις 09:00 έως τις 21:00 (στη Θεσσαλονίκη από τις 10:00), δίνοντας την ευκαιρία για τις αγορές της τελευταίας στιγμής μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη.
