Συνελήφθη 21χρονη με μισό κιλό κοκαΐνη στον Πειραιά, είχε 25.000 ευρώ σπίτι της
ΕΛΛΑΔΑ
Κορυδαλλός Σύλληψη Ναρκωτικά Κοκαΐνη Πειραιάς

Η αξία της κατασχεθείσας κοκαΐνης εκτιμάται έως και 52.200 ευρώ

Συνελήφθη στον Πειραιά 21χρονη που με το πλοίο της γραμμής μετέφερε πάνω από μισό κιλό κοκαΐνης

Σύμφωνα με το Λιμενικό, το πρωί της Κυριακής, στελέχη της Ασφάλειας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.), στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών εντόπισαν και συνέλαβαν μια 21χρονη ημεδαπή εντός επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου στον λιμένα Πειραιά καθώς κατείχε εντός χειραποσκευής της, δύο πλαστικές συσκευασίες περιέχουσες κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρου 522 γραμμαρίων. Στη συνέχεια, σε σωματική έρευνα που της διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή της μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ. 

Η επιχείρηση επεκτάθηκε στο σπίτι της στον Κορυδαλλό, όπου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι λιμενικοί εντόπισαν χρηματικό ποσό άνω των 25.000 ευρώ, πολλαπλές ηλεκτρονικές συσκευές και εξοπλισμό που ερευνάται για τη σύνδεσή του με κύκλωμα διακίνησης.

Η αξία της κατασχεθείσας κοκαΐνης εκτιμάται έως και 52.200 ευρώ, ενώ η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά να συνεχίζει την προανάκριση.Οι ποσότητες των ναρκωτικών ουσιών πρόκειται να αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ενώ τα χρηματικά ποσά θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
