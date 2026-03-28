Σήμερα η μεγάλη γιορτή του topetmou.gr για τα ζώα συντροφιάς, συντροφιά με τον Ερμή ο Άδωνις Γεωργιάδης, παρών και ο Χαρδαλιάς

Η γιορτή του topetmou.gr περιλαμβάνει:

21η Ημέρα Υιοθεσίας από τα Pet City



Στο Μαρούσι φιλοξενείται αυτή την ώρα η μεγάλη γιορτή του topetmou.gr για τα αγαπημένα μας κατοικίδια και τους κηδεμόνες τους.Η εκδήλωση «Α Day with my Pet» διεξάγεται στην πλατεία Ευτέρπης του Δήμου Αμαρουσίου και αποτελεί την αρχή μιας σειράς εκδηλώσεων που θα πραγματοποιούνται μια φορά το μήνα σε Δήμους όλης της Αττικής.Το παρών έδωσε και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης με τον σκύλο του τον Ερμή. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης ο Ερμής είναι 14 ετών.«Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η εκδήλωση ευαισθητοποίησης για τα ζώα, τα ζώα είναι η οικογένειά μας, τα αγαπάμε, τα λατρεύουμε, τα φροντίζουμε και αυτά μας αγαπάνε. Και αυτά μας λατρεύουν και αυτά μας φροντίζουν. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που κάνετε και σας συγχαίρω» είπε ο κ. Γεωργιάδης αναρτώντας το σχετικό βίντεο στο Instagram.Η γιορτή αυτή αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν καλύτερα τον υπέροχο κόσμο των ζώων συντροφιάς.Οι επισκέπτες μαθαίνουν χρήσιμες πληροφορίες για τη φροντίδα, την εκπαίδευση και την αρμονική συμβίωση μαζί τους αλλά και διασκεδάζουν μέσα από δραστηριότητες, παιχνίδια και ευχάριστες εμπειρίες.Όσοι, δε, σκέφτονται να υποδεχθούν έναν νέο τετράποδο φίλο, μπορούν να έρθουν σε επαφή με σκυλάκια που αναζητούν την παντοτινή τους οικογένεια.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης “A Day with my Pet”, τα Pet City διοργανώνουν την 21η Ημέρα Υιοθεσίας, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να γνωρίσετε το επόμενο τετράποδο μέλος της οικογένειάς σας. Αδέσποτα σκυλάκια από τη Φιλοζωική του Δήμου Αμαρουσίου, θα σας περιμένουν ώστε να τα γνωρίσετε και να ακούσετε τις ιστορίες τους. Ίσως κάποιο από αυτά να γίνει ο νέος καλύτερός σας φίλος.



Ρωτήστε τον εκπαιδευτή



Ένας πιστοποιημένος εκπαιδευτής σκύλων είναι παρών στην εκδήλωση, έτοιμος να λύσει κάθε απορία σας σχετικά με την εκπαίδευση, τη συμπεριφορά και τη σωστή φροντίδα του κατοικιδίου σας.



Photobooth – My Pet & Me



Αποτυπώστε τη στιγμή με μια ξεχωριστή φωτογραφία σε θεματικό photobooth, γεμάτο props εμπνευσμένα από τον κόσμο των ζώων.



Face Painting & Δημιουργικές Δραστηριότητες



Οι νεαροί επισκέπτες θα μπορούν να “μεταμορφωθούν” στο αγαπημένο τους ζωάκι μέσω face painting και να συμμετέχουν σε διασκεδαστικά και δημιουργικά παιχνίδια.



Dog Friendly Εμπειρίες



Λαχταριστές λιχουδιές και σνακ για τα τετράποδα, αλλά και ευχάριστες εκπλήξεις για εσάς, σε μια γιορτή διασκεδαστική τόσο για τα ζώα όσο και για τους ανθρώπους.



Δώρα & Εκπλήξεις



Μικροί και μεγάλοι έχουν την ευκαιρία να πάρουν όμορφα αναμνηστικά δωράκια για τους ίδιους αλλά και για τα κατοικίδιά τους.



Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής.



Χορηγοί: Eurolife FFH, Perfect Pet, Pet City, Protergia, Snappi