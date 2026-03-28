Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε κέντρο διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, ένας τραυματίας

Ένα άτομο τραυματίστηκε μετά από συμπλοκή τη νύχτα σε κέντρο διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη.Σύμφωνα με πληροφορίες από τo thestival, ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στο κέντρο διασκέδασης που βρίσκεται επί της οδού Ολύμπου, προκαλώντας ζημιές και τον τραυματισμό του ατόμου.Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου ενώ η αστυνομία προχώρησε και σε δύο προσαγωγές.