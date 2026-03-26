Ανεβαίνουν τα αποθέματα στο φράγμα Αποσελέμη: Στο 25% η πληρότητα, χωρίς φόβο λειψυδρίας το Ηράκλειο για το 2026
H εισροή υδάτων στον ταμιευτήρα του φράγματος Αποσελέμη συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό, ενισχύοντας ουσιαστικά τα διαθέσιμα αποθέματα τα οποία συνολικά σήμερα Πέμπτη (26/3), έφτασαν τα 6.348.201 κυβικά μέτρα νερού (πληρότητα 25%), όπως γνωστοποίησε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης.

Μάλιστα σε σχετική ανακοίνωση ενημέρωσε ότι η λειτουργία του φράγματος Αποσελέμη εξελίσσεται ομαλά και σε πλήρη συμμόρφωση με τα εγκεκριμένα τεχνικά και λειτουργικά πρότυπα του έργου.

Όπως σημειώνεται, «κατά την πρόσφατη κακοκαιρία ο συνολικός όγκος εισροής -μέχρι αυτή την ώρα- έχει αυξηθεί κατά 4.599.102 κυβικά μέτρα νερού, στοιχείο που αποτυπώνει τη σημαντική συμβολή του συστήματος στη συγκέντρωση και αποταμίευση υδάτων. Eκ του αποτελέσματος τεκμηριώνεται ότι δεν καταγράφεται καμία απώλεια υδάτινων πόρων. Αντιθέτως, η λειτουργία του έργου διασφαλίζει την ελεγχόμενη και ασφαλή διοχέτευση των υδάτων προς τον ταμιευτήρα, σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων μελετών. Ειδικότερα, ο ταμιευτήρας του Φράγματος εμπλουτίζεται μέσω των νερών της σήραγγας καθώς και της φυσικής υδρολογικής λειτουργίας της περιοχής, με τα ύδατα που κατεισδύουν στην καταβόθρα του Χώνους να επανεισέρχονται στον ταμιευτήρα, ενισχύοντας συμπληρωματικά, σημαντικά την πληρότητά του. Η διαχείριση της εγκατάστασης πραγματοποιείται με βασικό γνώμονα την ασφάλεια των υποδομών και την απρόσκοπτη λειτουργία τους, ακόμη και υπό συνθήκες αυξημένων υδρολογικών φορτίων, όπως αυτές που επικρατούν στην περιοχή την τελευταία εβδομάδα και κυρίως τα τελευταία 24ωρα. Οι επιλογές που έχουν εφαρμοστεί επιβεβαιώνουν στην πράξη την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων υδατικών πόρων και τον πλήρη σκοπό κατασκευής του έργου. Παράλληλα, γίνεται ακόμη γνωστό πως ανοδική τάση καταγράφεται και στη στάθμη της Λίμνης του Κουρνά η οποία έφθασε τα 4,43 μέτρα, γεγονός που αποτυπώνει τη συνολική βελτίωση των υδρολογικών συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης».

Με βάση τα παραπάνω, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου, ανακοίνωσε ότι για το 2026 δεν αναμένεται να παρουσιαστεί ειδικό πρόβλημα υδροδότησης στο Δήμο Ηρακλείου εξαιτίας της λειψυδρίας.

«Κατά συνέπεια, η αίτηση στην Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων να κηρυχθεί ο Δήμος Ηρακλείου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψυδρίας καθίσταται έωλη. Επισημαίνεται πάντως ότι η Δημοτική Αρχή και η ΔΕΥΑΗ δρουν εντατικά προς την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού τους για την αντιμετώπιση του ζητήματος της υδροδότησης σε μεσοπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο επίπεδο με ρεαλιστικές και τεκμηριωμένες προτάσεις μεταξύ των οποίων η ανόρυξη νέων γεωτρήσεων, η αντικατάσταση των δύο κύριων αγωγών από τα πεδία των Μαλίων και της Τυλίσου και η αξιοποίηση του υδατικού συστήματος του Αλμυρού. Ο Δήμος Ηρακλείου και η ΔΕΥΑΗ επιδιώκουν η αντιμετώπιση του συνολικού προβλήματος να είναι συστηματική και χωρίς άλλη καθυστέρηση, με απόφαση της κεντρικής κυβέρνησης όσον αφορά τον φορέα σχεδιασμού και υλοποίησης των απαιτούμενων έργων» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.
Thema Insights

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

Γιατί η ασφάλιση του οχήματος μάς αφορά όλους

Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.

Η σημασία του πιο πολύτιμου αγαθού ζωής: Πώς το νερό στηρίζει οργανισμό και περιβάλλον

Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, κάθε σταγόνα φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας θυμίζει ότι η ενυδάτωση δεν είναι μόνο καθημερινή συνήθεια, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον οργανισμό και τη φύση.

